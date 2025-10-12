Tras tres años de valentía y esperanza, el actor se despide dejando una huella imborrable en la televisión española.

Nuevamente, la industria del entretenimiento se viste de luto tras confirmarse la muerte del actor Jimmy Shaw, quien falleció a los 59 años luego de una larga lucha contra el cáncer de páncreas, tan solo unos días antes de celebrar su primer aniversario de matrimonio.

La triste noticia fue confirmada el pasado sábado por su agencia de representación, generando una profunda conmoción entre colegas, amigos y fanáticos que lo recuerdan por sus entrañables personajes y su carisma dentro y fuera de las pantallas.

Durante tres años, Shaw enfrentó con valentía la enfermedad, dando visibilidad a su proceso y compartiendo mensajes de fortaleza. Se sometió a múltiples tratamientos, incluyendo quimioterapias, radioterapias e intervenciones quirúrgicas, en un intento por superar el diagnóstico.

Apenas una semana antes de su fallecimiento, su compañera de reparto en La que se avecina, Cristina Castaño, había lanzado una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de reunir 100 mil euros para financiar una operación de alto riesgo, considerada la última alternativa médica para el actor. Sin embargo, la intervención no pudo llevarse a cabo.

El actor, originario de Boston, deja un vacío irreparable en el mundo del espectáculo y un legado duradero en la industria hispanohablante, donde consolidó gran parte de su carrera.











