A través de redes sociales, Tropicalísimo Apache explicó que la cancelación se debió a una indicación por parte de Protección Civil para garantizar la seguridad de las y los hermosillenses.

La agrupación Tropicalisimo Apache emitió un comunicado este martes tras la cancelación del concierto que estaba programado como parte de los festejos por la conmemoración del 215 aniversario de la Independencia de México.

El grupo subiría al escenario a las 0:00 horas al foro principal de la Plaza Alonso Vidal, pero tras las fuertes lluvias registradas la noche del 15 de septiembre, la presentación tuvo que ser cancelada.

A través de redes sociales, Tropicalísimo Apache explicó que la cancelación se debió a una indicación por parte de Protección Civil para garantizar la seguridad de las y los hermosillenses.

“Nuestro grupo Tropicalísimo Apache estaba listo y con toda la energía para compartir con ustedes una gran noche, pero entendemos y apoyamos que la seguridad de todos es lo más importante” , señaló.