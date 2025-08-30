Además de secuelas, la compañía de animación anunció nuevas historias originales que vienen en camino estos próximos años.

Este sábado 30 de agosto se llevó a cabo el Destination D23, evento anual de Disney en donde la compañía revela sus próximos estrenos y proyectos para los próximos años.

En esta edición, quienes resultaron muy emocionados fueron los fanáticos de Pixar, ya que se confirmaron varias secuelas de entregas anteriores de la compañía de animación, así como nuevas historias.

Películas anunciadas por Pixar:

Coco 2 - La secuela de la historia basada en la tradicional celebración mexicana del Día de Muertos fue confirmada, y se prevé que se estrene aproximadamente en 2029. La cinta estará bajo la dirección de Lee Unkrich y Adrián Molina, mientras que Mark Nielsen se encargará de la producción.

Toy Story 5 - La quinta entrega de la saga de juguetes llegará a los cines en 2026. En esta ocasión los personajes deberán enfrentarse a los avances tecnológicos.

Los Increíbles 3 - La saga de superhéroes también tendrá una nueva entrega, la cual se estima que se estrene en el año 2028.

Hoppers - Se trata de una nueva historia de pixar de comedia y ciencia ficción; está dirigida por Daniel Chong y protagonizada por Jon Hamm, Bobby Moynihan y Piper Curda. Está programada para estrenarse el 3 de marzo de 2026.

Gatto - Del director 'Luca'. Enrico Casarosa, esta nueva cinta contará la historia de un gato que encuentra su propósito al conocer a una música callejera en Venecia, Italia. La película saldrá el 18 de junio de 2027.