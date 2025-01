Gustavo Egelhaaf es un villano "muy malo" en 'Mesa de Regalos'

La producción en la que participa el sonorense llega hoy a las salas de cine.

El actor sonorense Gustavo Egelhaaf se encuentra listo para llevar a la pantalla grande a un personaje único en la esperada película mexicana 'Mesa de Regalos', que se estrena en los cines hoy, jueves 16 de enero.

En esta cinta, Egelhaaf da vida a 'Diego Benavides', a quien en entrevista para e Media describió con humor como un "imb... cil" y un "tarado" .

La trama de 'Mesa de Regalos' gira en torno a 'Nicolás' y 'Antonia', dos amigos de toda la vida que, en un giro inesperado, deciden hacer una boda falsa con el fin de recibir regalos y juntar un millón de pesos para después de "abandonar" la ceremonia, dividir el dinero entre ellos para cumplir sus sueños personales: uno de ellos desea estudiar en Europa y el otro abrir su propio negocio.

Sin embargo, 'Diego', interpretado por Egelhaaf, trabaja en la compañía de su suegro y tiene claro que no permitirá que esta boda se lleve a cabo.

“Yo estoy cuidando el interés familiar y no quiero que se lleven el dinero. Hago hasta lo imposible con tal de que no suceda, el problema es que mi personaje no sabe que ellos tampoco quieren que pase” , mencionó el hermosillense.

Interpreta a un villano peculiar

Lo que más le llamó la atención a Gustavo de su personaje, fue que 'Diego' es un villano un poco caricaturizado y que este tipo de personajes llaman mucho la atención porque dan la oportunidad de jugar con muchos tonos.

“Cuando lo leí y me di cuenta de que era un villano un poco caricaturizado, que encima tratando de hacer mal, estaba haciendo el bien. Me parecía muy absurdo y muy patético también” , añadió.

A pesar de las diferencias entre él y su personaje, Egelhaaf precisó que sí hay algo en lo que se identifica con 'Diego' pues ambos son muy protectores con su familia.

“Soy muy de proteger y cuidar a los míos y mi personaje ‘Diego’ también. Es muy de meterse a pelear por su familia, el asunto es que le sale muy mal y luego l e sale muy bien” .

El trabajo en 'Mesa de Regalos' estuvo marcado por la complicidad entre los actores, en especial por la relación cercana de Gustavo con varios de sus compañeros de reparto, tales como José Eduardo Derbez y Casandra Sánchez Navarro, con quienes ya había trabajado anteriormente.

"Con José Eduardo ya habíamos sido hermanos en una serie de HBO llamada ‘Mamá para rato’, así que nos conocíamos bastante bien. También teng o una buena relación con Casandra, ya que estuvimos trabajando juntos en teatro. Ninguno de los dos son nuevos para mí, son grandes amigos. La pasamos muy bien, nos reíamos mucho entre tomas y durante las tomas también” , comentó.

Historias que reflejan

Sobre el estreno de 'Mesa de Regalos', Egelhaaf se mostró emocionado por la oportunidad de que la película llegue a los cines. "Es muy importante que en estos tiempos, en los que muchas películas se estrenan directamente en plataformas, tengamos la oportunidad de que se estrene en las salas” .

El actor hizo un llamado a los espectadores a apoyar el cine mexicano y no subestimarlo. "El cine mexicano tiene mucho que ofrecer. Lo que procura el cine mexicano es contar nuestras historias, ser un espejo de nosotros mismos. Creo que es importante apoyar nuestro cine, porque mientras lo hacemos empezamos a generar nuevo contenido” .