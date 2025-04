La cantante argentina aclaró que no ha emprendido ninguna acción legal contra Christian Nodal y aseguró tener una relación cordial por el bienestar de su hija Inti.

Luego de los rumores que señalaban un conflicto legal entre Cazzu y Christian Nodal por la convivencia de Ángela Aguilar con la hija de ambos, la cantante argentina rompió el silencio para desmentir categóricamente dichas versiones.

En entrevista con medios de su país, Cazzu negó haber iniciado procesos legales para impedir que la actual esposa de Nodal, Ángela Aguilar, tenga contacto con la pequeña Inti. “Nunca hubo ni existieron ningunas de esas conversaciones legales”, afirmó con claridad.

La trapera recalcó que mantiene una relación formal con Nodal enfocada completamente en el bienestar de su hija: “Tenemos una relación totalmente formal, como tiene que ser, por el bien de nuestra hija”.

Respecto a Ángela Aguilar, Cazzu aseguró no sentir rencor alguno y celebró la felicidad de la pareja: “Yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella… no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. Y de hecho, si son felices, me encanta”.

Sobre la manutención de Inti, prefirió no entrar en detalles, pero aseguró que ya existe un acuerdo con Nodal: “Ella está bien, está protegida. La crió y la cuido con mucho amor”.

En cuanto a su vida amorosa, Cazzu reveló que está soltera y sin intención de enamorarse por ahora: “Me encanta estar soltera. Tengo muchas cosas que hacer”, dijo entre risas, aunque no descartó que “siempre hay algo rondando”.

Actualmente, la cantante disfruta del éxito de su sencillo “Con otra”, que ha escalado rápidamente en las plataformas digitales de América Latina.