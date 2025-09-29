Tras años de especulaciones, Los Simpson: La Película tendrá su secuela en 2027 de la mano de los creadores originales

Disney y 20th Century anunciaron este lunes en redes sociales la secuela de Los Simpson: La Película, con fecha de estreno ya fijada para el 23 de julio de 2027.

De acuerdo con Variety y Deadline, la fecha de estreno de la esperada continuación coincide con el vigésimo aniversario de la cinta original, que recaudó 536.4 millones de dólares en todo el mundo.

Hace unos años, rumores esparcidos por TheInSneider sugirieron que 20th Century había llegado a una negociación con James L. Brooks, quien desarrolló la serie animada, para que se comprometiera a desarrollar una nueva película de la familia amarilla.

Ahora, según se informa, Brooks trabajará junto al creador Matt Groening y los guionistas más veteranos de la serie para sacar adelante el tan esperado proyecto. Gracias a este trato, el cineasta habría asegurado otra película, Ella McCay, próxima a estrenarse.

En 2007, Los Simpson: La Película fue un éxito rotundo, recibiendo excelentes críticas. Brooks y Groening se resistieron a hablar de una secuela durante años, pero este nuevo anuncio significa que finalmente se hará realidad.

Y si bien la serie ha sobrevivido a su popularidad (su temporada 37 acaba de estrenarse en Fox, en EU), muchos fans consideran que perdió desde hace muchos años su encanto original.