Despido de 'Scream' dejó aislada y sin trabajo a Melissa Barrera

La actriz mexicana no ha podido encontrar nuevos papeles tras ser despedida de la nueva entrega de "Scream"

El año pasado, la actriz Melissa Barrera, protagonista de de Scream V y VI, fue despedida de la próxima séptima entrega de la franquicia luego de publicar en Instagram su apoyo a Palestina, lo que provocó una espiral de oscuridad y falta de oportunidades laborales para la mexicana.

"Fue el año más oscuro y difícil de mi vida, y tuve que reevaluar todo. Hubo momentos en los que sentí que mi vida había terminado", explicó la actriz, de 34 años, en una entrevista reciente con The Independent.

"Estuvo tranquilo (el trabajo) durante unos 10 meses. Seguía recibiendo ofertas para cosas pequeñas aquí y allá, no voy a mentir y decir que no había nada, pero el mensaje que me mandaban era como, 'Oh, probablemente no tenga trabajo, dirá que sí a cualquier cosa'".

En abril de este año, Barrera dijo que aunque le asustaba haber sido despedida de Scream VII, se sentía en paz porque fue fiel a sus ideales. Tras su salida del proyecto, su coprotagonista, Jenna Ortega, se solidarizó y anunció que no volvería a la franquicia debido a otros compromisos laborales.

Más tarde se confirmó que Neve Campbell, que no apareció en Scream VI debido a discrepancias salariales, volvería a protagonizar la saga en Scream VI. La actriz repetirá su papel de Sidney Prescott en la nueva película, algo que emocionó a los fans.

"Me ofrecían papeles que no me entusiasmaban y nunca he sido una persona que solo quiera trabajar por trabajar. Doy tanto de mí misma a la actuación que si una parte de mí siente que no vale la pena, seguramente seré muy miserable", reconoció Barrera.

"Por dentro siempre estoy constantemente enloqueciendo. Reconsidero mi carrera al menos dos veces al año. Por ejemplo: '¿debería estar haciendo esto?', '¿Soy buena?, '¿Volveré a trabajar alguna vez?'. Actuar es mi pasión, no quería que simplemente terminara".

Pese a todo el embrollo ocurrido con la franquicia de terror, Barrera se dice feliz con su tiempo en ella, pues además de que le dejó muchas lecciones, le ayudó a generar una base de fans sólida.

"Esas películas me dieron mucho en mi carrera, hice muy buenos amigos. Tengo fanáticos tan leales de esas películas que ahora están viendo el resto de las cosas que hago".