La nueva entrega ya está en producción e incluirá un elenco juvenil renovado, además del regreso de Maria Canals-Barrera.

Disney confirmó que Camp Rock 3 ya está en marcha. La nueva entrega de la popular saga juvenil contará con el regreso de los Jonas Brothers. Aunque Demi Lovato no formará parte del elenco confirmado, su personaje, 'Mitchie', seguiría presente en la historia de alguna manera. La cantante, sin embargo, sí participará como productora ejecutiva, al igual que los hermanos Jonas, quienes también repetirán sus papeles como los integrantes de Connect 3.

La noticia se hizo oficial este miércoles a través de las redes sociales de Disney y de la cuenta oficial de Camp Rock, donde se publicó: “¡Estamos de vuelta! #CampRock3 ya está en producción” . En un segundo post, se añadió: “¡Esto es real! ¡Esto soy yo! Presentamos al elenco de Camp Rock 3” , haciendo referencia al icónico tema interpretado por Lovato en la primera entrega.









Un fenómeno que regresa tras 15 años









Estrenada originalmente en 2008, Camp Rock se convirtió en un éxito inmediato en Disney Channel, marcando una época y lanzando al estrellato a los Jonas Brothers y Demi Lovato. La segunda parte se estrenó en 2010 y, desde entonces, los fans habían estado esperando una tercera entrega.

El nuevo elenco incluye a Liami Segura, de 'High School Musical: El musical: La serie', quien interpretará a Sage; Hudson Stone, cantante y guitarrista de 13 años, como Desi; Lumi Pollack ('The Fallout', 'Emma y el jaguar negro') en el papel de Rosie; y Malachi Barton ('Zombies 4', 'Entre hermanos'), como Fletch.

También se suman Cassey Troter ('Los Thundermans: Infiltrados') como Cliff, Brooklyn Pitts como Callie, Ava Jean como Madison, y la actriz y comediante Sherry Cola, quien cerrará el elenco con el personaje de Lark.