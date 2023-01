Brendan Fraser nominado a Mejor Actor en los Oscar 2023

El actor de 54 años, Brendan Fraser, ha vuelto a la gran pantalla con el papel que lo llevó a ser nominado como Mejor Actor en los Premios Oscar 2023.

El actor estadounidense Brendan Fraser, mejor conocido por su papel de Rick O'Connell en The Mummy, ha sido nominado para los Premios Oscar 2023 por su rol más significativo en 14 años 'The Whale'.

La noticia del regreso de uno de los mejores actores de Hollywood ocasionó muchos comentarios positivos tras su ausencia por 10 años en el medio del espectáculo.

En la película The Whale, Fraser interpreta a un profesor de inglés solitario que sufre de obesidad mórbida y está en búsqueda de reconectar con su hija, quien es interpretada por Sadie Sink, mejor conocida por su papel de 'Max' en Stranger Things.

El actor de 54 años señaló que necesitaba "ser la voz de aquellos que viven en la situación de Charlie" refiriéndose a su personaje.

"Este tipo de historias no se cuentan normalmente en estos medios, y es una historia que en realidad existe dentro de casa en todo el país, el continente y el mundo" comentó al medio BBC Entertainment.

Listo para comenzar

Fraser surgió en la gran pantalla con su papel en 'George of the Jungle' en 1997, después continuó como Rick O'Connell en el éxito taquillero 'The Mummy'.

Se adentró también en roles más dramáticos como el de "Gods and Monsters", 'The Quiet American', y 'Crash'.

Su trabajo fue deteriorándose a mediados de los 2000 debido a lesiones en su rodilla, espina dorsal, y por problemas en sus cuerdas vocales. Estos acontecimientos fueron solo el principio, pues se sumó el trauma que sufrió por su divorcio.

Al mismo tiempo que se daban estos hechos, el actor acababa de denunciar el abuso sexual que vivió en Hollywood por Philip Berk, ex periodista de Hollywood Foreign Press Association (HFPA).

"Me di cuenta que necesitaba cuidar de mí mismo y ahora que me he recuperado estoy listo para comenzar de nuevo" señaló.

El protagonista de The Mummy ha confesado que confía y cree que la industria ha avanzado y mejorado en los casos de abuso pero que todavía falta un largo camino por recorrer.

"Si simplemente sientes que estás en un mar oscuro, quiero que sepas que si tú también puedes tener la fuerza para ponerte en pie e ir hacia la luz", dijo tras recoger su Critics Choice al Mejor actor por 'The Whale'.