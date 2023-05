George Clooney festeja sus 62 años

Nacido en Lexington, Kentucky, Clooney comenzó su carrera en la actuación en la década de 1980 con pequeños papeles en programas de televisión como "Los Hechos de la Vida" y "Roseanne".

Este sábado 6 de mayo de 2023, el icónico actor y activista George Clooney celebra su cumpleaños número 62. Conocido por su larga carrera en la industria del cine y su compromiso con diversas causas sociales, Clooney ha dejado una huella duradera en el mundo del entretenimiento y más allá.

Nacido en Lexington, Kentucky, Clooney comenzó su carrera en la actuación en la década de 1980 con pequeños papeles en programas de televisión como "Los Hechos de la Vida" y "Roseanne".

Pero fue en la década de 1990 cuando su carrera despegó con su papel en la exitosa serie de televisión "Urgencias". Desde entonces, Clooney ha protagonizado numerosas películas aclamadas por la crítica, como "O Brother, Where Art Thou?", "Syriana" y "Los Descendientes".

Más allá de las pantallas

Pero el talento de Clooney no se limita solo a la actuación. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser un director y productor exitoso, con películas como "Good Night, and Good Luck" y "The Ides of March". También ha utilizado su plataforma para abogar por diversas causas sociales, incluida la crisis humanitaria en Darfur y la lucha contra la pobreza en todo el mundo.

En su cumpleaños número 62, los colegas y amigos de Clooney han tomado las redes sociales para felicitar al actor y expresar su admiración por su trabajo y su dedicación a causas importantes.

Sus reconocimientos

En 2005 ganó un Oscar como Mejor actor de reparto por la cinta "Syriana", además de embolsarse otro como productor de "Argo", filme que ganó como Mejor Película.

Entre los proyectos más recordados de Clooney se encuentra su participación en el drama médico ER, donde personificó al pediatra Doug Ross durante las cinco primeras temporadas lo que le permitió situarse como uno de los actores más cotizados de ese momento además de conseguir cuatro Premios del Sindicato de Actores.

Pero George Clooney no se ha conformado con ser el rostro bonito de la pantalla, sino que desde el 2002 se ha dedicado a la dirección, producción además de ser guionista de algunos proyectos, de los más recientes fue "El bar de las grandes esperanzas" que tuvo como protagonistas a Ben Affleck, Tye Sheridan y Lily Rabe.

Con 62 años, que cumple este 6 de mayo, Clooney se diversifica, aprende de sus errores y sienta las bases para futuros proyectos que le dejen explorar, inventar y crear.