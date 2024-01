'Barbie' y otras grandes películas que nos dejó este 2023

Por si te perdiste algunos de los títulos que abrieron la conversación este 2023 aquí te dejamos cuatro recomendaciones que puedes ver en streaming.

Estamos por terminar un año lleno de grandes películas que nos dejó la taquilla internacional y que llevaron de vuelta a las personas a las salas de cine.

Por si te perdiste algunos de los títulos que abrieron la conversación este 2023 aquí te dejamos cuatro recomendaciones que puedes ver en streaming.

La más taquillera: 'Barbie'

De qué trata: la película que tuvo la mayor recaudación de 2023 no podía ser otra que la protagonizada por la muñeca Barbie. Con una taquilla de más de mil millones de dólares se convirtió no sólo en el gran éxito de 2023 sino que también es la película de Warner que más ha recaudado en la historia. La trama sigue a la Barbie estereotípica (Margot Robbie) quien vive una crisis existencial por la que debe emprender un viaje de Barbieland al Mundo real acompañada por Ken (Ryan Gosling).

Dónde verla: HBO Max

Aclamada por la crítica: "¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret"

De qué trata: es la segunda película con mayor puntaje del sitio Rotten Tomatoes, tan sólo después de la animada "The first slam dunk" (que aún no está en ninguna plataforma de streaming en México).

Con una puntuación de 99% de los especialistas, la cinta basada en la novela de Judy Blume nos muestra la historia de Margaret Simon, una niña cuya familia se muda de Nueva York a Nueva Jersey en donde pasará por las dificultades de la pubertad con nuevos amigos y en una nueva escuela.

Dónde verla: HBO Max

Lo mejor del terror: "Skinamarink" y "Talk to me"

De qué tratan: de acuerdo con un conteo de la revista "Variety" estos dos filmes fueron los mejores dentro del género de terror en 2023.

En el caso del primero, es la ópera prima en largo formato de Kyle Edward Ball en el que retrata temas como la ansiedad y el tedio, la fantasía y la realidad. Fue realizada con un bajo presupuesto de apenas 15 mil dólares.

La segunda película es el título de terror más taquillero del estudio A24 que sigue la historia de Mia (Sophie Wilde), una adolescente que intenta conectarse con su difunta madre, pero esto trae consecuencias terribles.