Angelina Jolie se muestra preocupada por el presente y futuro de Estados Unidos.

Angelina Jolie hizo su debut en el Festival de Cine de San Sebastián con la cinta Couture, dirigida por Alice Winocour. Durante la conferencia de prensa, la actriz fue cuestionada sobre sus temores como artista y como estadounidense.

Tras un suspiro profundo, respondió con franqueza: “Es una pregunta muy difícil… Amo mi país, pero en este momento no lo reconozco”.

















La ganadora del Óscar aseguró que siempre ha llevado una vida internacional, rodeada de amigos y familia de diferentes culturas.

“Mi visión del mundo es igualitaria, unida e internacional. Cualquier cosa que limite las libertades personales o divida a las personas me parece muy peligroso” , afirmó.

Jolie añadió que todos atraviesan tiempos difíciles y que es importante medir las palabras: “Debemos tener cuidado de no decir las cosas a la ligera”.









Su historia personal en la pantalla









En Couture, que compite en el festival vasco, Jolie interpreta a Maxine, una cineasta estadounidense que descubre que tiene cáncer de mama durante la Semana de la Moda en París. La trama también sigue a Ada (Anyier Anei), una modelo sudanesa que huye de un destino impuesto, y a Angèle (Ella Rumpf), una maquilladora que enfrenta sus propias batallas.

La actriz compartió que su personaje está inspirado en experiencias que ella misma vivió, al someterse hace una década a una mastectomía doble y a la extirpación de ovarios y trompas de Falopio, tras descubrir que era portadora del gen BRCA1.

“Perdí a mi madre y a mi abuela muy jóvenes. Decidí hacerlo para tener la opción de vivir. No me arrepiento. Quien pasa por algo así se siente vulnerable y sola, y en los cánceres femeninos hay un peso especial porque afectan cómo nos sentimos como mujeres” , relató.









Un homenaje íntimo









Jolie confesó que aún le resulta doloroso hablar de su madre, Marcheline Bertrand, pero lo hace como un tributo: “Traje su collar y sus cenizas. En la película pienso en esos momentos y desearía que mi madre hubiera tenido esta comunidad. Ojalá pudiera hablar tan abiertamente como yo, y recibir la misma amabilidad”.

La actriz concluyó recordando que Bertrand le habría aconsejado a Maxine y a ella misma vivir cada día con intensidad: “Se habría concentrado en la vida”.











