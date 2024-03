Alejandro Sugich es designado como primer delegado de Canacine en Sonora

A las 17:42 horas de este lunes, en presencia del presidente de Canacine, Avelino Rodríguez, Alejandro Sugich rindió protesta como el primer delegado de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) en Sonora.

A las 17:42 horas, en presencia del presidente de Canacine, Avelino Rodríguez, autoridades municipales, estatales y audiencia, se le otorgó el nombramiento.

Posteriormente dio a conocer el plan de trabajo 2024, donde se plantearon tres metas:

Posicionar a Sonora como un destino líder en producción cinematográfica a nivel nacional.

Ofrecer formación especializada a socios y afiliados en todas las áreas de servicio de cine: desde guionistas hasta logística.

Proveer una cobertura total para producción cinematográfica, desde la concepción, hasta la distribución en cines y plataformas.

Alejandro Sugich recalcó la importancia impulsar una Ley de Cinematografía en el estado para formalizar la industria, así como el agradecimiento a la cámara por el nombramiento.

“Qué más importante, que esta distinción que me hace la gente de Canacine y me lleno de orgullo poder decir que me dieron esta responsabilidad, se pretende tratar de sentar las bases en Sonora para que todos los jóvenes que están por acá y que están en Nogales, Agua prieta y Navojoa vayan a hacer cine y tengan las condiciones para hacerlo” , indicó.

Apoyo de las Cámaras

Julio César Arballo Morales, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos (Canirac), resaltó los beneficios.

“Muy contento con la toma de protesta de Alejandro, creo yo que puede traer muchos proyectos innovadores al cine y que padre que en la ciudad de Hermosillo y Sonora se desarrollen actividades de este tipo, esto puede traer un crecimiento en el turismo” .

Juventino Félix Lugo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), se expresó con expectativas positivas.

“Esperamos que Sonora y la Canaco establezcan algunas estrategias y alianzas para atraer el cine al estado o a la capital y la derrama económica que esto con lleva, esperemos que sea mucho el desarrollo del cine en Sonora” .