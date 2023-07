El director sonorense Alejandro Sugich estrenará fantástica historia

'El Extraño Caso del Fantasma Claustrofóbico' es la nueva cinta dirigida por el sonorense Alejandro Sugich, misma que se estrena este 25 de agosto en Amazon Prime Video.

Nikolaj y Emil son dos hermanos de 12 y 8 años, que acaban de hacer un increíble descubrimiento: hay un fantasma en el clóset de su habitación.

Luego del tremendo susto, Nikolaj conoce a Ximena, la niña nueva de su escuela a quien le encanta todo lo relacionado con el mundo sobrenatural. Juntos deciden descubrir qué tipo de fantasma habita en su casa y se dan cuenta de que el ente tiene un asunto pendiente: entregar una carta de amor a una chica que dejó de ver hace 30 años.

En entrevista con EXPRESO, Alejandro Sugich, director de la cinta compartió los detalles de sus más reciente filme: “Es mi tercer película como director, estamos muy contentos, es un poco de género pero es para niños y adolescentes, va a un público que por lo general no hay mucho contenido en el cine mexicano”.

“El filme trata de unos niños que se dan cuenta de que hay un fantasma en su habitación, luego conocen a una niña que es experta en fantasmas y juntos descubren el porqué de esta situación y todo tiene qué ver con el temblor del 85 en México”.

“El tema del temblor no es algo que se va a tratar a fondo, pero funciona muy bien para explicar lo que le sucedió a esta persona que quedó atrapada en el clóset y se convirtió en un fantasma, es para darle más realismo a esta historia fantástica”, reveló el director sonorense.

Justo luego de una década de presentar “Casi 30” en el GIFF, Sugich presenta este filme: “Han pasado exactamente 10 años, me han pasado muchas cosas en este tiempo y una de las más importantes es ser papá, yo quería contar una historia que pudieran ir mis hijas al cine conmigo y por eso este libro me encantó, porque además de cumplir con este deseo me inspiró muchísimo, era algo que yo tenía que contar”, expresa el creador quien comenta que fueron 5 años de trabajo.

“Tiene mucho del cine que yo vi de niño: la nostalgia de Steven Spielberg, Robert Zemeckis, ‘Los Goonies’, esa onda, ese ADN”, comparte.

“El extraño caso del fantasma claustrofóbico”, forma parte de la selección oficial de las competencias Largometraje México y Niños en Acción del GIFF XXVI y se presentó en las tres sedes del festival.

La película, que estará disponible a través de Amazon Prime Video, cuenta con el talento actoral de Lukas Urkijo, Ana Emilia (en su debut cinematográfico), Fausto Espejel, Dominika Paleta, Danae Reynaud y Rodrigo Cachero.

El filme es producido por Julieta Perales, Alejandro Sugich L.A. y Beatriz E. Herrera Bours bajo el sello de la casa productora SULA FILMS .