Rudy Youngblood, actor reconocido por su papel en la película nominada al Oscar, Apocalypto, fue detenido este martes por presunta agresión.

La policía de Belton, Texas, informó a TMZ que el arresto ocurrió cuando un oficial se acercó al propietario de un vehículo estacionado cerca de una rampa para botes en el Lago Belton, alrededor de las 12:00 horas. Durante la revisión, se descubrió que la Oficina del Sheriff del Condado de Travis tenía una orden de arresto en su contra por agredir a un miembro de su familia o del hogar, impidiendo su respiración o circulación.

Youngblood estaría en la Cárcel del Condado de Bell y se le habría fijado una fianza de 20 mil dólares. Los cargos adicionales están pendientes de los resultados de laboratorio, tras descubrirse una sustancia cristalina blanca en su posesión durante la detención.

No es la primera vez que Youngblood enfrenta problemas legales. En 2017 fue arrestado en Miami por alteración del orden público y embriaguez, aunque los cargos fueron retirados.

En diciembre de 2024, fue liberado de la cárcel en Atenas, Grecia, tras un enfrentamiento con la policía durante el que presuntamente estaba ebrio y amenazó a los oficiales con un cuchillo. Fue condenado a 10 meses de prisión con suspensión de la pena, pero no fue liberado debido a que su visado había expirado, generando una orden de deportación. Posteriormente, apeló y se le permitió salir de Grecia voluntariamente.

Después de Apocalypto

La película que lanzó a la fama a Youngblood se estrenó en 2007 bajo la dirección de Mel Gibson. Ambientada en el siglo XVI, la cinta se centra en la civilización maya y Youngblood interpretó a Garra de Jaguar a sus 24 años, un papel que marcó un antes y un después en su carrera.

Desde entonces, continuó trabajando en cine y televisión, aunque nunca alcanzó la relevancia de su debut. Entre sus otros proyectos se encuentran 'Beatdown' (2010), 'Amnesia' (2012), 'Contrición' (2018), 'Dandelion Season' (2021) y 'The Haunting of Hell Hole Mine' (2023). Este año fue seleccionado como protagonista del drama 'La Matadora', actualmente en preproducción, y tiene cinco proyectos más en distintas etapas de desarrollo.

Además de su carrera actoral, Youngblood ha trabajado en campañas de concientización sobre el VIH en comunidades nativas americanas y promueve la educación en temas como alcoholismo y adicción a las drogas.