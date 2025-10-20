Caída mundial de AWS afecta a redes sociales, videojuegos y apps de streaming
Usuarios en distintas partes del mundo reportaron fallos en plataformas alojadas en AWS, entre ellas Amazon, Fortnite y Perplexity AI.
Una falla mundial en Amazon Web Services (AWS) ha provocado interrupciones en numerosos servicios y plataformas digitales este lunes 20 de octubre, afectando tanto a usuarios particulares como a empresas que dependen de la infraestructura en la nube de Amazon.
De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, los primeros reportes se registraron alrededor de las 23:40 horas (hora de Sonora GMT-7) del 19 de octubre, cuando usuarios comenzaron a notar errores de conexión y lentitud en diversas aplicaciones.
Entre los servicios afectados se encuentran Amazon.com, Prime Video, Alexa, Canva, Duolingo, Snapchat, Fortnite, Clash Royale, Roblox y Perplexity AI, además de plataformas financieras como Robinhood y Venmo.
Aunque en México la incidencia ha pasado casi inadvertida debido a la diferencia horaria —al ocurrir durante la madrugada—, en Europa y Estados Unidos los fallos han sido ampliamente reportados, interrumpiendo operaciones y accesos a servicios digitales de uso cotidiano.
Desde la página oficial de soporte de AWS, la compañía informó que detectó "un aumento de las tasas de error y las latencias en varios servicios en la región EAST-1", y aseguró que su equipo técnico trabaja para restablecer la normalidad.
Hasta el momento, Amazon no ha emitido un comunicado oficial sobre la magnitud o causa exacta del incidente.
Amazon Web Services es uno de los pilares de la infraestructura global de internet, ya que permite a empresas y desarrolladores alquilar servidores, almacenamiento y bases de datos en lugar de mantenerlos físicamente. Su caída ha evidenciado, una vez más, la dependencia tecnológica de gran parte de la red global en esta plataforma.