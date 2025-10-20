Usuarios en distintas partes del mundo reportaron fallos en plataformas alojadas en AWS, entre ellas Amazon, Fortnite y Perplexity AI.

Una falla mundial en Amazon Web Services (AWS) ha provocado interrupciones en numerosos servicios y plataformas digitales este lunes 20 de octubre, afectando tanto a usuarios particulares como a empresas que dependen de la infraestructura en la nube de Amazon.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, los primeros reportes se registraron alrededor de las 23:40 horas (hora de Sonora GMT-7) del 19 de octubre, cuando usuarios comenzaron a notar errores de conexión y lentitud en diversas aplicaciones.

Entre los servicios afectados se encuentran Amazon.com, Prime Video, Alexa, Canva, Duolingo, Snapchat, Fortnite, Clash Royale, Roblox y Perplexity AI, además de plataformas financieras como Robinhood y Venmo.

Aunque en México la incidencia ha pasado casi inadvertida debido a la diferencia horaria —al ocurrir durante la madrugada—, en Europa y Estados Unidos los fallos han sido ampliamente reportados, interrumpiendo operaciones y accesos a servicios digitales de uso cotidiano.

Desde la página oficial de soporte de AWS, la compañía informó que detectó "un aumento de las tasas de error y las latencias en varios servicios en la región EAST-1", y aseguró que su equipo técnico trabaja para restablecer la normalidad.

Hasta el momento, Amazon no ha emitido un comunicado oficial sobre la magnitud o causa exacta del incidente.

Amazon Web Services es uno de los pilares de la infraestructura global de internet, ya que permite a empresas y desarrolladores alquilar servidores, almacenamiento y bases de datos en lugar de mantenerlos físicamente. Su caída ha evidenciado, una vez más, la dependencia tecnológica de gran parte de la red global en esta plataforma.

Amazon Web Services (#AWS) infrastructure collapsed and thousands of their clients are facing issues (everything from #Asana to Crunchyroll, McDonald's and #Roblox). pic.twitter.com/mhZrpFxDxA — Game Union TV ? (@GameUnionTV) October 20, 2025