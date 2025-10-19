Un Boeing 747 de carga procedente de Dubái se salió de la pista del aeropuerto de Hong Kong durante el aterrizaje y terminó parcialmente en el mar, tras chocar con un vehículo de seguridad.

Dos personas murieron la madrugada de este lunes 20 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, luego de que un avión de carga se saliera de la pista durante su aterrizaje y terminara parcialmente en el mar.

El accidente ocurrió alrededor de las 03:50 horas (tiempo local), cuando un Boeing 747-481, operado por la aerolínea turca Air ACT y perteneciente a Emirates SkyCargo, realizaba el vuelo EK9788 procedente de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

?? - Fresh video footage has emerged showing the dramatic moment an Air ACT Boeing 747-481 cargo plane, operating as Emirates SkyCargo flight EK9788 from Dubai, skidded off the northern runway (07L) and plunged into the sea during landing at Hong Kong International Airport… pic.twitter.com/2wGNXpTgHu — The Informant (@theinformant_x) October 20, 2025

Durante la maniobra de aterrizaje, la aeronave se desvió hacia la izquierda y chocó contra un vehículo de patrulla que circulaba en la pista norte, antes de deslizarse hasta el borde costero del aeropuerto y caer parcialmente al agua.

Las autoridades confirmaron que los dos ocupantes del vehículo, miembros del personal de seguridad, murieron en el impacto. Los cuatro tripulantes del avión resultaron ilesos y fueron rescatados por equipos de emergencia que acudieron minutos después.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron al enorme avión partido en dos y flotando junto al malecón, con un tobogán de emergencia desplegado. Tras una búsqueda de 40 minutos, los cuerpos de las víctimas fueron hallados dentro del vehículo sumergido.

La pista norte del aeropuerto fue cerrada temporalmente, lo que provocó retrasos en varias operaciones aéreas. Autoridades locales informaron que ya se inició una investigación para determinar las causas del siniestro, sin descartar responsabilidades penales.

"No descartamos iniciar una investigación criminal" , declaró un comandante del aeropuerto al diario South China Morning Post, al ser cuestionado sobre una posible negligencia del piloto.

Aunque las condiciones meteorológicas eran consideradas seguras, las autoridades aeronáuticas señalaron que analizarán las grabaciones de vuelo y las comunicaciones previas al accidente para esclarecer los hechos.

A freighter flight EK9788, operated by Turkish cargo airline Air ACT, did a Runway excursion while landing on the North runway at Hong Kong International Airport at around 19:50 GMT.



The B747 aircraft moved through the airport fence and collided with a patrol car outside the… pic.twitter.com/kE4BBZ3Pep — FL360aero (@fl360aero) October 20, 2025

