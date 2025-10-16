Un joven de 17 años en Florida fue arrestado tras dispararse en la pierna y mentir a su familia que estaba siendo secuestrado.

Un joven de 17 años fue arrestado en el condado de Marion, Florida, luego de fingir su propio secuestro y dispararse en la pierna para mantener la historia. El caso, que inicialmente movilizó un amplio operativo policial, terminó revelando una farsa planeada con ayuda de herramientas de inteligencia artificial.

La falsa alarma

El 25 de septiembre, Caden Speight llamó a sus familiares asegurando que le habían disparado y que estaba siendo secuestrado. Sus mensajes de texto describían que había sido raptado por “cuatro hombres hispanos en una camioneta de color claro”.

Ante la supuesta emergencia, la Oficina del Alguacil del Condado de Marion (MCSO, por sus siglas en inglés) desplegó un operativo aéreo y activó una Alerta Amber para localizar al adolescente.

Cuando los agentes llegaron al lugar donde se encontraba la camioneta del joven, descubrieron una escena aparentemente violenta: el parabrisas tenía un agujero de bala, había rastros de sangre, un teléfono celular destruido, marcas de arrastre y huellas de bicicleta alejándose del vehículo.

La verdad detrás del montaje

Sin embargo, conforme avanzó la investigación, los agentes comenzaron a notar inconsistencias. Un testigo afirmó haber visto a Speight abandonar el área en bicicleta, lo que llevó a cuestionar la versión del secuestro.

Durante las indagatorias, los detectives descubrieron que el joven había disparado él mismo contra el parabrisas, salpicado sangre dentro del vehículo y destruido su teléfono antes de huir. Además, encontraron que había comprado artículos de campamento en un Walmart cercano, lo que indicaba que planeaba ocultarse por un tiempo.

Usó ChatGPT para planear su 'secuestro'

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue que Speight había utilizado ChatGPT para buscar información sobre cómo recolectar sangre sin causar dolor y sobre carteles mexicanos, con la aparente intención de hacer su historia más creíble.

“Las pruebas demostraron que los mensajes y los detalles que Caden envió a su familia eran completamente falsos”, informó la Oficina del Alguacil.

Lo encontraron fácilmente

El joven fue localizado al día siguiente por la Policía de Williston, a unos 40 kilómetros del lugar donde había sido reportado desaparecido. Se encontraba con una pistola y una bicicleta, y presentaba una herida de bala en la pierna. De acuerdo con las autoridades, el disparo fue autoinfligido, con el propósito de sostener la mentira del secuestro.

La herida le fracturó el fémur y requirió atención médica inmediata.

Speight enfrenta múltiples cargos, entre ellos:

Presentar un informe falso de delito.

Disparar contra un vehículo. Posesión de un arma de fuego siendo menor de edad.

Presentar evidencia falsa.

Actualmente, se encuentra detenido en el Departamento de Justicia Juvenil de Florida.



