Torneo Anual de Golf Imagina cierra con éxito

El torneo en Hermosillo reunió a cientos de personas comprometidas en ayudar a la comunidad.

En punto de las 8 de la mañana, cientos de golfistas solidarios se reunieron en Club de Golf Los Lagos para dar vida a la segunda edición del Torneo Anual de Golf de la Fundación Imagina, una justa deportiva realizada para conseguir fondos y destinarlos a fortalecer la educación básica en el Poblado Miguel Alemán.

La mañana comenzó con un conmovedor encuentro: al campo de juego asistieron infancias del poblado que son parte de los beneficiarios de la Fundación Imagina. Allí se encontraron con los golfistas, cuya inscripción al torneo anual cubre los gastos anuales de un niño o niña de escasos recursos para que pueda continuar sus estudios.

“ La verdad es que desde la mañana sentí un gran ánimo al ver llegar a todos los participantes, ver lo precioso del apoyo de los patrocinadores. Con todo y el calor, fue un torneo fabuloso: recibimos a los niños de la Costa de Hermosillo y muchos jugadores se conmovieron porque conocieron al niño o niña que becaron ”, dijo René Ibarra, presidenta de la Fundación Imagina.

En lo deportivo, la emoción tampoco tardó en presentarse: una media hora después del arranque, Roberto Mazón Caballero, regaló un momento histórico al conseguir un 'hole in one' (hoyo en uno) en el hoyo 12. Gracias a ello, el golfista se hizo acreedor de un vehículo último modelo de la línea Seat Ibiza.

“ Me siento muy contento, es una bendición de Dios. La verdad es que mi caddie fue de gran ayuda, yo iba a tirar con el bastón 7 y me dijo que cambiara el 6: le voy a tener que dar una llanta del carro ”, dijo Roberto entre bromas

Los buenos momentos siguieron apareciendo durante la jornada, pues aunque los rayos del sol arreciaron, los 132 jugadores y 65 patrocinadores contaron con el servicio de hidratación necesario para evitar inconvenientes.

Las horas se fueron 'hoyo a hoyo', como dijo Julio Gastelum, otro de los participantes.

“ Fue un gran evento, una excelente convivencia y muy buena organización. Lo hicimos con calma, paso a paso, hoyo a hoyo, porque nunca hay competencia sencilla. Me dio mucho gusto que cayó el 'hole in one'; pero lástima que no nos cayó a nosotros ”, apuntó el golfista que practica el deporte desde hace 6 años.

Participación de menores

Uno de los aspectos más destacados del torneo fue la participación de infantes, lo que puso de relieve el ambiente familiar. José Pablo Martínez, de 8 años, entró al juego de la mano de su padre, Juan Pablo Martínez.

“ Está muy divertido, es mi primer torneo de adultos desde que juego, hace 2 años ”, dijo el niño, y apuntó, orgulloso: “ Estuvo muy padre. Mi papá le dijo al organizador que él no iba a jugar sin su hijo y por eso estoy aquí ”.

La justa, sin embargo, se quedó en los bolsillos de José Emilio Barraza, de 15 años, y Nicolás Urrea, de 12, que consiguieron la mejor puntuación para llevarse el primer puesto de la 1ra categoría.

“ Me gustó todo: el ambiente, el golf, el juego y concentrarme en lo que hago. Me gusta mucho la causa (financiar la educación de pequeños del Poblado Miguel Alemán en condición de vulnerabilidad) porque siento que así podemos ayudar a las nuevas generaciones, impulsarlos y que sean mejores personas ”, dijo el campeón que comenzó en este deporte a sus 4 años.

“ Teníamos un objetivo en mente: ganar. Nos concentramos en nuestro juego y sí funcionó ”, complementó José Emilio.

En resumidas cuentas, agregó René Ibarra, el Torneo Anual de Golf Imagina atrajo a “caras nuevas” para su segunda edición.