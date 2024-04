Dos gigantes del skate en Hermosillo: Steve Caballero y Mike McGill

Steve Caballero y Mike McGill fueron invitados del Abierto de Skate de Parque La Ruina, el cual se celebró en Hermosillo del 19 al 20 de abril.

Steve Caballero y Mike McGill, dos leyendas del patinaje mundial, se reunieron ayer en Hermosillo como invitados del Abierto de Skate de Parque La Ruina.

Previo a su aparición en el bowl, hablaron en exclusiva para e Media sobre sus más grandes logros, su perspectiva sobre el presente y futuro del patinaje e, incluso, sobre los orígenes familiares de Steve.

Tito Lizárraga, patinador sonorense desde la década de los 80, fue quien realizó la entrevista.

Pregunta (P): ¿Cuál ha sido su mayor logro?

Mike McGill (MM): para mí es difícil, han existido muy buenos y malos momentos. Steve y yo teníamos la casi la misma edad cuando nos graduamos de la preparatoria. Estuvimos viajando por muchos años después de eso. Visitamos lugares como Guadalajara o Ciudad de México. Íbamos a patinar a todo el mundo y no teníamos que pagar nada. Fue un gran logro porque nuestras familias no hubieran podido pagar viajes como esos.

Steve Caballero (SC): mi logro más grande es mantenernos en el skate profesional. Ambos nos hicimos profesionales en 1980 y desde entonces hemos sido capaces de inspirar a niños y niñas. En estos tiempos es un gran logro porque muchos profesionales son olvidados rápidamente. Poder vivir de esto, seguir en la industria y que la gente se emocione al vernos. Es un gran logro.

P: ¿Alguna vez pensaron ser considerados leyendas?

SC: Empezamos y no sabíamos que iba a pasar. Lo hacíamos por diversión, porque teníamos una gran pasión por ello. Seguimos adelante con lo que la gente nos pedía, fuimos honrados al pertenecer a un gran equipo como Bones Brigade. Tuvimos muchas oportunidades de viajar, relacionarnos con gente para promover el deporte. No sabíamos qué iba a pasar.

P: ¿Cómo se conocieron?

MM: Nos conocimos cuando teníamos 13 años. Stacy Peralta, un gran patinador, nos juntó. Vivíamos a miles de kilómetros de distancia. La gente pensaba que vivíamos en la misma cuadra, Caballero, Tony Hawk. Pero siempre vivimos muy lejos uno de los otros. La gente también nos pregunta cuánto tiempo tenemos viajando juntos y ya son casi 47 años. Es muy inspirador ver a estos niños y niñas, de Ciudad de México, de Guadalajara, con la pasión por patinar.

P: ¿Qué piensan de las niñas en este deporte?

MM: Es grandioso ver como las niñas se están emparejando con los niños en este deporte. Cada vez son más iguales. Venir a Hermosillo y patinar en este hermoso parque (el bowl de Parque La Ruina). Es inspirador y nos recuerda a nosotros, al hambre y las ganas de patinar que teníamos cuando iniciamos. Hacíamos lo que estuviera en nuestras manos para patinar.

SC: Esto me recuerda cuando era niño y descubrí el patinaje, emocionarse y tomar las oportunidades que aparecían. Siento que el círculo se cierra cuando introducimos a los niños y niñas a este deporte y son tan apasionadas que pueden ser verdaderamente buenas. Hay muchas oportunidades para niños y niñas, principalmente para las niñas, porque hoy tienen muchos ejemplos a seguir, hay muchas patinadoras que son mucho mejores que los hombres, y antes eso no sucedía. Ya no tiene sentido la frase “patinas como niña”.

P: Había un rumor, Steve, sobre que tu abuela era de Empalme…

SC: Mi mamá nació y fue criada en Empalme. Fui de visita hace mucho tiempo, antes de patinar, hace mucho tiempo, y solo vine una vez, después no volví. Pero sí, tengo raíces aquí, esta es mi gente.