El skate une generaciones con Willy Márquez y Natalia Rivera

La patineta es parte importante de Willy y Natalia, quienes formarán parte del Abierto de Skate, evento que se celebrará el 19 y 20 de abril en el Parque La Ruina.

En el mundo del skate, las historias se entrelazan entre generaciones, pero la pasión por deslizarse sobre su tabla, marca sus vidas por igual.

Willy Márquez, un skater de 50 años, que comenzó a patinar a los 12, relató sus inicios con entusiasmo y nostalgia.

“Comencé por un amigo que llegó con una patineta de plástico. Me prestó una y me encantó” , compartió. A partir de ese momento, se sumergió en el mundo del skate, en la búsqueda de un lugar donde patinar, con rampas caseras y calles en condiciones favorables.

“En Tucson las calles estaban lisas, las banquetas bien hechas. No había problemas con la policía por usar barandales como rieles” , señaló.

Con el tiempo, ganó experiencia y reconocimiento, incluso fue patrocinado por marcas después de ganar competencias.

“Acababa de ganar una competencia y me dijeron: ‘te queremos patrocinar’. Me daban todo a mitad de precio y de ahí hice negocio. Vendía patinetas, ropa, calcomanías, de todo, me hice mi dinerito” , agregó.

Inicia su camino

Por su parte, Natalia Rivera, una niña de 11 años, se abrió paso al mundo del skate en 2021, inspirada por un video de Sky Brown.

“Le dije a mi mamá: ‘Quiero una patineta’. Estábamos en un mall de Tucson y fuimos a comprarla. No sabía nada de tablas, vi una hermosísima que todavía tengo y uso para pasear. No es la mejor, pero le tengo mucho cariño” , recordó.

La adolescente dijo que su determinación por dicho deporte la llevó a comenzar su aventura en el skatepark del Parque La Ruina.

“Entreno casi todos los días, y siempre pienso que puedo ganar un buen lugar en las competencias” , indicó con confianza.

Comparten objetivos

Ambos skaters, con décadas de diferencia en edad, pero unidos por la misma pasión, comparten sus objetivos para el Abierto de Skate, evento que se celebrará el 19 y 20 de abril en el Parque La Ruina.

Willy Márquez, emocionado por el evento, señaló: “Va a estar muy suave. Vienen leyendas importantes en el ambiente del patinaje” .

Mientras que Natalia Rivera, entusiasmada por competir en su 'segunda casa', se prepara para enfrentar patinadoras de alto nivel.

“Veo la competencia difícil, pero lo principal es divertirse. No siempre tiene que ser por ganar” , expresó.

Un gran evento

Este evento contará con skaters de alto nivel, además de presentadores de leyenda, como Steve Caballero y Mike McGil, ambos miembros del equipo Bones Brigade, que desde su creación en 1979 ha contado con patinadores de alto nivel.

Además de Caballero y McGill, este equipo ha contado en sus filas a otros grandes exponentes de este deporte, como Tony Hawk, Rodney Mullen, Bucky Lasek, entre otros.

Los participantes que se registren el 18 de abril, tendrán la oportunidad de competir por premios en dos categorías, Varonil y Femenil, valorados en 65 mil pesos en la competencia de bowl.

Para más información, las personas interesadas se pueden contactar a través de las redes sociales de Parque La Ruina o a través del enlace en la biografía de Instagram @parquelaruinahmo.