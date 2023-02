El senderismo, el arte de explorar paisajes

Manuel Rondán, fundador del grupo 'Lobos Team', nos cuenta en qué consiste el senderismo y cómo lo llevan a cabo en la capital sonorense.

"Senderismo es hacer actividades al aire libre, ya sea por camino, sendero, tracking y disfrutar de los paisajes, amaneceres o atardeceres", compartió Manuel Rondan Orozco guía de Lobos team Senderismo Hermosillo.

El senderismo es una actividad que llegó a su auge en la pandemia, consideró Manuel Rondán, ya que las personas buscaban hacer actividades al aire libre, sin embargo él comenzó a subir cerros y trazar rutas desde el año 2008.

(Foto: Pablo Reyes / EXPRESO)

Originario de la colonia El Ranchito, Manuel se volvió senderista sin darse cuenta, pues durante su niñez y juventud el cerro de la Rinconada de la Cruz fue el primero que subía con frecuencia.

"Aquí en Hermosillo he subido todos los cerros, he ido a álamos, a San Carlos al pico alto, al molinito, al gavilán, por mi trabajo se me dificulta salir de Sonora a subir otros cerros porque hay unos que requieren días y yo solo descanso los domingos" mencionó Rondan Orozco.

Fundó su propio grupo

El 20 de octubre del 2021 conformó su equipo "Lobos Team" los eslabones más importantes para él por ser con quiénes puede compartir y cuidarse en el gusto por el senderismo, además de compartir experiencias.

"En una ocasión una muchacha me contacto por medio de Messenger, porque yo subía las rutas a Facebook para preguntarme que si podía hacer yo una ruta en la cementera y fue la primera vez que yo hice una ruta con alguien que no era de mi familia, ella fue mi madrina para hacer senderismo ya en grupo" señaló.

(Foto: Pablo Reyes / EXPRESO)

"Tener mi equipo yo pienso que fue una realidad o algo muy bonito que se fue dando porque las personas se van a dónde las tratan bonito y yo me siento con molesto porque el equipo en sí, somos una familia donde nos cuidamos todos y aquí se respeta lo que es la familia", indicó el guía.

Para realizar esta actividad, comentó es necesario tener la iniciativa de dar el primer paso, sin embargo, también se debe conocer la capacidad física, apoyarse con alguien que conozca la ruta y portar la ropa adecuada para cada sendero.

La gente que conforma el grupo Lobos Team oscilan entre los 11 y 68 años, los cuales suben y bajan por rutas que pueden durar hasta de 2 a 5 horas.

Manuel facilitó a los interesados su página de redes sociales en Facebook Lobos Team Senderismo Hermosillo para conocer las rutas o solicitar acompañamiento confiable para comenzar a subir una ruta de senderismo en la ciudad.