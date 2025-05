Durante el Festival de las Ideas Puebla 2025, el piloto mexicano dijo que su regreso a la Fórmula 1 dependerá de encontrar un proyecto motivador.

Sergio 'Checo' Pérez mantiene abierta la posibilidad de regresar a la Fórmula 1. El piloto mexicano, quien dejó Red Bull Racing al finalizar la temporada 2024, afirmó este jueves que aún no ha cerrado su carrera en el automovilismo como le gustaría.

Durante una conferencia en el Festival de las Ideas Puebla 2025, el tapatío, de 35 años, habló por primera vez en público sobre su situación actual y sus planes en el deporte, luego de meses de rumores que lo vinculan con diversos equipos, incluida la futura escudería Cadillac.

"No tengo claro lo que pasará. Estoy consciente de que no he cerrado mi carrera como me gustaría y como lo merecemos. Si regreso, será a un proyecto importante que nos motive. De encontrarlo, volveré" , declaró.

Aunque no confirmó si está en negociaciones con alguna escudería, Pérez dejó claro que su intención de volver está latente, siempre que el proyecto lo inspire lo suficiente.

El piloto también aprovechó para agradecer el respaldo de la afición mexicana a lo largo de su trayectoria:

"Siempre tengo palabras de agradecimiento para la afición mexicana por su cariño y amor incondicional. Viven todo de una manera increíble" .

Para concluir, envió un mensaje a los jóvenes mexicanos, alentándolos a no rendirse:

"Siempre hay que salir y buscar la excelencia. Nunca se den por vencidos; ese sería el mensaje principal" .

Pérez ha sido vinculado recientemente con Cadillac, que se integrará a la Fórmula 1 en 2026 como el décimo primer equipo de la parrilla, aunque su alineación aún no ha sido confirmada.

