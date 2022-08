"No correré para Alpine", Oscar Piastri manda duro mensaje

Luego de que Alpine F1 diera a conocer que Oscar Piastri correría para el equipo francés la próxima temporada, éste lo negó a través de sus redes sociales.

El joven piloto campeón de la Fórmula 2, dejó claro que su intención no es ocupar el lugar que dejó el piloto español Fernando Alonso.



"Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año. Esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año".

Unas horas antes el equipo había informado a la prensa que el piloto francés sería el sustituto de Fernando Alonso

"Oscar es un talento brillante y único. Estamos orgullosos de haberle criado y apoyado en los difíciles caminos de las fórmulas junior. Con nuestra colaboración en los últimos cuatro años, le hemos visto desarrollarse, madurar y convertirse en un piloto que es más que capaz de dar el paso de ascenso a la Fórmula Uno", destacó Otmar Szafnauer, jefe del equipo.