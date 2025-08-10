Pako Cruz lidera triunfo sobre Jamaica y México avanza invicto en Cajeme
El nogalense anotó 21 puntos en la victoria 90-61 en Ciudad Obregón; el tricolor jugará en el Grupo A rumbo a Qatar 2027.
Con una noche inspirada del nogalense Pako Cruz, la Selección Mexicana de basquetbol cerró invicta su participación en el Torneo Preclasificatorio FIBA, al imponerse 90-61 sobre Jamaica en la Arena ITSON.
El triunfo aseguró al conjunto dirigido por Omar Quintero un lugar en el Grupo A del Clasificatorio de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027, donde enfrentará a Estados Unidos, República Dominicana y Nicaragua. La primera ventana de esta fase se jugará a partir del 24 de noviembre.
Jamaica sin su figura estelar
El combinado caribeño, ya con la clasificación asegurada, decidió darle descanso a su principal referente, Norman Powell, quien venía de anotar 34 puntos ante Costa Rica en un partido donde estuvo casi 39 minutos en la duela.
Domino tricolor de principio a fin
México arrancó con puntería desde la larga distancia y una sólida defensa. Tres triples de Pako Cruz, sumados a los aportes de Israel Gutiérrez y Paul Stoll, encaminaron un primer cuarto dominante de 24-8.
En el segundo periodo, Jamaica ajustó y, con el impulso de Romaine Thomas, Romaro Gill y Jalen Menzies, recortó la diferencia a solo ocho puntos para irse al descanso 43-35.
Tras la pausa, la quinteta nacional retomó el control con el ataque encabezado por Cruz y Stoll, cerrando el tercer cuarto con ventaja de 66-47. En el último periodo, Quintero dio minutos a su segunda unidad, que mantuvo el ritmo y sentenció el marcador.
Pako Cruz, figura del partido
El sonorense finalizó con 21 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias, acertando 6 de 11 intentos desde la línea de tres (54.55%) y con un diferencial de +28. Por Jamaica, el pívot Romaro Gill firmó un doble-doble de 14 puntos y 13 rebotes.