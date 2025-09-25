El expiloto francés se reencontrará con la Fórmula 1 este viernes en Mugello, casi cinco años después del accidente que puso fin a su carrera en la categoría.

El expiloto francés Romain Grosjean volverá a conducir un monoplaza de Fórmula 1 este viernes en el circuito de Mugello, Italia, tras aceptar la invitación de la escudería Haas, con la que compitió entre 2016 y 2020.

Será la primera vez que Grosjean maneje un F1 desde el accidente sufrido en el Gran Premio de Baréin 2020, donde su monoplaza se partió en dos y se incendió en la primera vuelta de la carrera. El choque le dejó graves quemaduras en ambas manos y marcó el final de su etapa en la máxima categoría.

El francés, quien disputó 179 Grandes Premios, continuó su carrera en la IndyCar Series en Estados Unidos, donde acumuló seis podios y tres poles a lo largo de cuatro temporadas.

En Mugello tomará el control de un VF-23 durante una sesión de Testing of Previous Car (TPC), acompañado por Ayao Komatsu, actual director del equipo Haas y quien también fue su ingeniero de carrera en su paso por Lotus.

"Estoy absolutamente emocionado de darle la bienvenida a Romain en un auto de Fórmula 1 después de cinco años, y especialmente orgulloso de que sea en uno de los nuestros" , declaró Komatsu, destacando el simbolismo de la prueba.

Por su parte, Grosjean señaló que volver a un monoplaza de F1 tras casi cinco años es "algo verdaderamente especial" y agradeció la oportunidad brindada por Haas. Además, adelantó que usará el casco diseñado por sus hijos en 2020, que originalmente estaba destinado a su última carrera en Abu Dabi.

La jornada también incluirá la participación del expiloto de IndyCar y actual comentarista de F1 TV, James Hinchcliffe, quien conducirá el mismo monoplaza como parte de un contenido especial para la plataforma.