El certamen reunió a 132 jugadores y 60 patrocinadores, recaudando fondos para apoyar la educación de niños de la Costa de Hermosillo.

Club Los Lagos fue sede del Tercer Torneo de Golf Imagina, realizado este viernes 26 de septiembre, donde 132 jugadores participaron en una jornada deportiva con causa, destinada a recaudar fondos para la educación de niños y niñas de la comisaría Miguel Alemán.

La competencia contó con el apoyo de 60 patrocinadores locales y nacionales, quienes aportaron premios valuados en más de 160 mil pesos para rifas y obsequios a los participantes. Asimismo, se reconoció a las mejores parejas de cada categoría con trofeos, estímulos especiales en efectivo y hasta un viaje en crucero.

En la Primera Categoría, los campeones fueron Héctor Barnetche Jr. e Isaac Puigferrat, seguidos por Jesús Acuña y Emilio Barraza en el segundo lugar, y Luis Ledgard con Rafael Valdez en el tercero.

Para la Segunda Categoría, el primer lugar fue para Raúl Madrid y Manuel Valdez; el segundo correspondió a Sergio Lozano y Carlos Bustamante; mientras que el tercer sitio fue para Rafael Encinas y Daniel Parada.

La presidenta de la Fundación Imagina, Renée Ybarra de Mazón, entregó los trofeos de la Tercera Categoría, donde los campeones resultaron Luis Terminel y David Rendón, seguidos por Aarón Borunda y Elías Thompson en segundo lugar, y Pedro Valenzuela con Jaime Castillo en tercero.

Una misión más allá del golf

Más allá de la competencia, el torneo refrendó la misión social de la Fundación Imagina, que desde hace ocho años trabaja en la Costa de Hermosillo para prevenir la deserción escolar.

Tan sólo en 2025, más de mil 200 niñas y niños permanecieron en la escuela gracias a sus programas. Actualmente, la institución atiende estudiantes en ocho escuelas primarias y comunidades cercanas con cursos de nivelación en matemáticas, lectura y escritura.

Hasta la fecha, más de 11 mil 500 menores han sido beneficiados por la fundación, que además ofrece actividades complementarias en salud y manualidades, tanto para los estudiantes como para sus familias, fortaleciendo así el vínculo entre comunidad y educación.

De esta manera, el Tercer Torneo de Golf Imagina trascendió lo deportivo para convertirse en un encuentro de solidaridad, donde la pasión por el golf se unió al compromiso social de abrir nuevas oportunidades educativas para la niñez sonorense.

Ganadores del Torneo de Golf Imagina 2025 Primera Categoría Posición Pareja 1° Héctor Barnetche Jr. e Isaac Puigferrat 2° Jesús Acuña y Emilio Barraza 3° Luis Ledgard y Rafael Valdez Segunda Categoría Posición Pareja 1° Raúl Madrid y Manuel Valdez 2° Sergio Lozano y Carlos Bustamante 3° Rafael Encinas y Daniel Parada Tercera Categoría Posición Pareja 1° Luis Terminel y David Rendón 2° Aarón Borunda y Elías Thompson 3° Pedro Valenzuela y Jaime Castillo