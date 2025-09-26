La presidenta Renne Ybarra de Mazón dio inicio al torneo de golf de Fundación Imagina, con la participación de más de 60 patrocinadores.

La Fundación Imagina celebró la apertura de su torneo anual de golf, en el que participan más de 60 patrocinadores con el objetivo de recaudar fondos destinados a programas educativos para niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

La presidenta de la organización, Renne Ybarra de Mazón, pronunció el mensaje de bienvenida:

“Las cosas son para usarse, las personas son para amarse y el corazón para que nos duelan los problemas de los demás. Hoy usaremos nuestros recursos y habilidades para hacer el bien. Amamos nuestra labor y nuestra niñez”, expresó.

Ybarra de Mazón destacó que este año se beneficiará a 1,200 niños inscritos en los programas de Fundación Imagina. Desde su creación hace ocho años, la organización ha atendido a más de 11,500 niñas y niños, enfocados en combatir la desigualdad, la pobreza y la falta de acceso a la educación.

Compromiso social

La presidenta agradeció el respaldo de los patrocinadores y de la comunidad que se sumó al evento, al subrayar que la labor de la fundación busca “jugar por la esperanza”, fortaleciendo oportunidades educativas y sociales para la niñez.



