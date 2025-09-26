La Coordinación Estatal de Protección Civil pronosticó tormentas eléctricas, lluvias de hasta 70 mm y rachas de viento superiores a 60 km/h para este viernes 26 de septiembre en distintas regiones de Sonora, con influencia del monzón mexicano y el frente frío No. 4.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este viernes 26 de septiembre se esperan tormentas eléctricas con lluvias moderadas a fuertes, acumulaciones de 25 a 70 milímetros y rachas de viento mayores a 60 km/h en gran parte del estado de Sonora.

El organismo detalló que los fenómenos climáticos están asociados a la circulación ciclónica en niveles medios sobre el golfo de California, en combinación con el monzón mexicano y la corriente en chorro subtropical.

Además, el frente frío No. 4 continuará sobre la frontera norte de México, lo que ocasionará descensos ligeros en las temperaturas y reforzará la inestabilidad atmosférica.

Municipios y pronóstico puntual

Hermosillo: mínima de 24°C, máxima de 34°C, 60% de probabilidad de lluvia

Ciudad Obregón: mínima de 25°C, máxima de 33°C, 70% de probabilidad de lluvia

Nogales: mínima de 16°C, máxima de 26°C, 60% de probabilidad de lluvia

San Luis Río Colorado: mínima de 24°C, máxima de 34°C, sin probabilidad de lluvia

Navojoa: mínima de 24°C, máxima de 33°C, 70% de probabilidad de lluvia

Agua Prieta: mínima de 17°C, máxima de 28°C, 60% de probabilidad de lluvia

Guaymas: mínima de 26°C, máxima de 33°C, 70% de probabilidad de lluvia

Vigilancia de tormenta tropical Narda

Protección Civil indicó que se mantiene bajo observación la tormenta tropical Narda, ubicada en el océano Pacífico, aunque por ahora no representa riesgo directo para territorio nacional.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y extremar precauciones ante posibles encharcamientos, descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y noche.