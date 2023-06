Revela Julio César Chávez el momento que detonó su problema de adicción

A pesar de haber dejado atrás sus problemas de adicción, Chávez enfrenta una nueva batalla en su vida: los problemas de adicción de su hijo, Julio César Chávez Jr.

El legendario excampeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, se abrió sobre los problemas de adicción que marcaron su carrera deportiva en una reveladora entrevista con la conductora Adela Micha. Durante la conversación, "El César del Boxeo" reveló el momento que detonó su problema de adicción y cómo afectó su vida.

Chávez explicó que, en el apogeo de su carrera, cuando ya tenía una fortuna y disfrutaba de lujos como aviones privados, yates y múltiples propiedades, ocurrió un cambio significativo en su vida. Después de ganar una histórica pelea contra "Macho" Camacho en 1992, decidió probar las drogas por primera vez, sintiendo que era algo fácil de hacer.

" En Las Vegas dije 'no quiero esa madre'. Llegué a Culiacán, no me dejaban dormir y dije 'presta'. Me cayó bien. Me sentí tan solo y tan vacío que agarré la cosa más pend... Me refugié en eso ", confesó Chávez.

El excampeón mundial ha compartido en diversas ocasiones que lleva alrededor de diez años "limpio" y en proceso de recuperación, sin embargo, la adicción se convirtió en un infierno que tuvo consecuencias devastadoras en su vida. Perdió su primera pelea, fue demandado por su esposa por violencia doméstica y por Hacienda por una suma considerable que nunca recibió. Además, tuvo problemas legales con Don King, lo que hizo que su mundo se viniera abajo.

" Me atrapó y después se convirtió en un infierno: perdí mi primera pelea, mi señora me demandó porque la golpeaba y era drogadicto. Me demandó Hacienda por 100 mil dólares que nunca recibí, me demandó Don King… Se me vino el mundo encima ", finalizó la leyenda.

A pesar de haber dejado atrás sus problemas de adicción, Chávez enfrenta una nueva batalla en su vida: los problemas de adicción de su hijo, Julio César Chávez Jr. El excampeón se encuentra lidiando con los desafíos que enfrenta su hijo, quien sigue luchando contra la adicción.