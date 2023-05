"No voy a dejar que mi hijo se muera": Chávez sobre recaída de su hijo

La leyenda del boxeo mexicano habló sobre las recientes acusaciones de su hijo, Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez ha salido al paso ante las declaraciones de su hijo, Julio César Chávez Jr., quien lo acusó recientemente de querer robarle dinero en una errática transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

En una entrevista con David Faitelson, el legendario boxeador mexicano explicó que su primogénito está saliendo de un proceso de recuperación por sus problemas de adicción, y que recayó después de tomar un ansiolítico que le inflamó el cerebro.

" Parece que volvió a consumir sin hacerlo, sólo tomó un ansiolítico, se tomó tres y le hizo detonar y comenzar recordar cosas del pasado y hablar pen&@$!#s que es lo que hace uno cuando el cerebro se inflama ", contó.

Chávez indicó que las acusaciones que su hijo hizo en los videos eran falsas y que estaba muy preocupado por la salud de su hijo, sin embargo insistió en que no lo abandonaría.

Cancela función de despedida

El ex boxeador explicó que había planeado una exhibición el 24 de julio en el Estadio Caliente de Tijuana, el cual sería su retiro definitivo, pero tuvo que ser cancelado debido a los problemas del Junior y su segundo hijo, Omar, quien no quería entrenar para el evento.

" Esta exhibición era para ver el regreso de Julio limpio; yo quería retirarme de una forma bonita, y para que me quedara ese bello recuerdo, esa satisfacción de pelear a los 60 años, dejarle el legado a las nuevas generaciones, de que sí se puede cuando uno se cuida, pero lo de Julio y lo de Omar, que no se quiso poner las pilas… No me queda otra que bajarme del barco ", dijo con tristeza.

Chávez también explicó que no podrá pelear contra Erick Morales en la exhibición debido a una lesión en el cartílago del lado izquierdo, que está muy cerca del corazón. Dijo que no quiere regalar una mala actuación y hacer el ridículo.

Julio César Chávez terminó la entrevista diciendo que mientras tenga vida, ayudará a su hijo y no permitirá que le pase nada. También pidió a la gente que no creyera en las palabras de su hijo, ya que hablaba "estupideces" debido a la inflamación del cerebro.