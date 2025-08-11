Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa murieron a causa de hematomas subdurales sufridos en combates diferentes de la misma noche en Tokio.

El mundo del boxeo está de luto tras el fallecimiento de dos jóvenes pugilistas japoneses, Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa, quienes murieron debido a lesiones cerebrales sufridas en combates diferentes durante la misma cartelera celebrada el pasado 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio.

Ambos boxeadores, de 28 años de edad, fueron hospitalizados inmediatamente tras sus respectivos combates con diagnóstico de hematoma subdural agudo, una acumulación de sangre entre el cerebro y el cráneo que puso en riesgo sus vidas.

A pesar de las intervenciones quirúrgicas de emergencia, ambos fallecieron tras pasar varios días internados: Kotari murió el viernes 8 de agosto a las 22:59 horas, mientras que Urakawa falleció la noche siguiente, el sábado 9 de agosto a las 22:31 horas.

Rest in peace, Shigetoshi Kotari ?



The boxing world mourns the tragic passing of Japanese fighter Shigetoshi Kotari, who succumbed to injuries sustained during his August 2nd title fight.



A warrior in the ring. A fighter in spirit. Gone too soon.



Our thoughts and prayers are… pic.twitter.com/PjZtDyBIU2 — WBO (@WorldBoxingOrg) August 8, 2025

The WBO mourns the passing of Japanese boxer Hiromasa Urakawa, who tragically succumbed to injuries sustained during his fight against Yoji Saito on August 2 at Korakuen Hall in Tokyo.



This heartbreaking news comes just days after the passing of Shigetoshi Kotari, who died from… pic.twitter.com/CDzoSmKU2d — WBO (@WorldBoxingOrg) August 9, 2025

Shigetoshi Kotari había empatado tras 12 asaltos con Yamato Hata, campeón de peso ligero junior de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico (OPBF). Aunque bajó por su propio pie del ring, se desvaneció en el vestuario y fue trasladado de inmediato al hospital. Por su parte, Hiromasa Urakawa fue derrotado por nocaut técnico en el octavo asalto por Yoji Saito, siendo derribado por un fuerte recto de derecha que llevó a la detención inmediata del combate y a su salida en camilla.

La Comisión Japonesa de Boxeo (JBC) anunció que, como medida preventiva, los combates por título en la OPBF serán reducidos de 12 a 10 asaltos. La Organización Mundial de Boxeo (OMB) emitió sendos comunicados lamentando profundamente las pérdidas y expresando condolencias a las familias y a toda la comunidad pugilística japonesa.

Estos lamentables hechos se suman a otros recientes incidentes en el boxeo japonés, donde peleadores jóvenes han sufrido lesiones cerebrales graves, reflejando la peligrosidad inherente a este deporte y subrayando la necesidad de fortalecer medidas de seguridad.