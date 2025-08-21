Ana Aguayo volvió a casa como campeona mundial con México en Flag Femenil y recibió un emotivo homenaje en el aeropuerto de Hermosillo.

Entre aplausos y música de mariachi, familiares, amigos y aficionados recibieron con entusiasmo a Ana Consuelo Aguayo en el Aeropuerto Internacional Ignacio Pesqueira de Hermosillo, tras conquistar la medalla de oro con la Selección Mexicana de Flag Femenil en los World Games Chengdu 2025.

La receptora hermosillense también fue reconocida por la Liga de Flag y Futbol Americano de Hermosillo (Liffamh), que le entregó una distinción especial por su papel como pieza clave en el bicampeonato mundial del equipo tricolor.

Ana Consuelo fue recibida con este reconocimiento. (Foto: Cristian Ruiz/EXPRESO)

Visiblemente conmovida por la sorpresa, Aguayo expresó para ' e Media':

"No me esperaba tanta gente, tanto cariño por parte de toda la comunidad del Flag en Hermosillo. Con el corazón contento, sin palabras, muy feliz y con ganas de seguir festejando" .

Respecto a la final ante Estados Unidos, recordó la jugada decisiva que se resolvió a solo tres segundos del final:

"Sabíamos que el partido contra USA iba a estar complicado. Ellas no iban a regalarnos nada y teníamos que estar preparadas para cualquier situación. En esa jugada solo pensábamos en ejecutar, concretar y confiar en lo que mandaran los entrenadores. Al final, se dieron los resultados y conseguimos la victoria" .

La hazaña mexicana trascendió fronteras. Incluso el legendario mariscal de campo Tom Brady reconoció durante la semana lo emocionante que resultó ver el Flag Football en los World Games.

¡ORGULLO NACIONAL QUE LLEGÓ HASTA EL GOAT!



México se coronó bicampeonas del flag football y nada más y nada menos que Tom Brady lo compartió en sus historias.

Cuando el más grande lo presume, sabes que la hazaña fue histórica. pic.twitter.com/PNOMqkBABo — Claro Sports (@ClaroSports) August 18, 2025

Para Aguayo, el presente es histórico para esta disciplina:

"El foco ahorita está en el Flag. Hemos captado la atención de muchos jugadores de la NFL. Es un orgullo saber que quizá vieron nuestros partidos. Ahora nos toca seguir trabajando para hacer un gran papel en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028" .

Finalmente, resaltó la importancia de la proyección internacional que ha ganado el deporte:

"Parte del crecimiento es la difusión que se le ha dado. México es una potencia desde hace más de una década, siempre en los primeros lugares y representándose de la mejor manera. Eso motiva a las nuevas generaciones, y ahora más con el Flag como deporte olímpico" .

Con su oro en Chengdu y el cálido recibimiento en casa, Ana Consuelo Aguayo se consolida como referente del Flag Football en México y ejemplo del orgullo sonorense, en una generación que ya sueña con brillar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La sonorense Ana Consuelo Aguayo volvió a #Hermosillo tras ganar el oro en Flag Femenil con México en los Juegos Mundiales de #Chengdu2025.

Fue recibida en el aeropuerto por familiares, amigos y representantes de la liga local de futbol americano.



Cristian Ruiz /EXPRESO pic.twitter.com/dFm8yhYBx4 — EXPRESO (@Expresoweb) August 21, 2025