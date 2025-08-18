Ana Aguayo fue clave en la victoria de México 26-21 sobre Estados Unidos y el bicampeonato mundial de Flag Femenil.

El equipo mexicano de Flag Football se coronó bicampeón en los World Games Chengdu 2025 tras vencer dramáticamente a Estados Unidos 26-21 con una anotación en los últimos segundos.

Entre las protagonistas destacó la hermosillense Ana Consuelo Aguayo, jugadora del equipo Yaks Femenil, quien portó el número 9 y fue clave en la conquista del título. Aguayo disputó los seis encuentros del torneo, anotó cinco touchdowns y lideró las conversiones de dos puntos con cuatro aciertos en cinco intentos.

El camino del tricolor hacia la gloria fue intenso. En la fase de grupos, México inició con un contundente 41-24 sobre Japón, luego derrotó 46-7 a Italia y cerró con un sólido 34-13 frente a Gran Bretaña. En cuartos de final, el equipo no tuvo piedad de la anfitriona China, a la que superó 40-0. Ya en semifinales, México confirmó su favoritismo ante Canadá, con Ana Aguayo destacando con dos anotaciones.

La gran final enfrentó al conjunto tricolor con su histórico rival, Estados Unidos. México mostró carácter en los momentos más complicados y confirmó su condición de potencia mundial en el Flag Femenil, conquistando un bicampeonato lleno de dramatismo.

Con esta jugada, la última del encuentro, la selección mexicana femenil de flag football se colgó la medalla de ORO en @TheWorldGames



¡BICAMPEONAS!?



Chengdú 2025

Birmingham 2022pic.twitter.com/EkVjcBto41 — Coco Trejo (@CoqueTrejo) August 17, 2025

Acciones clave de la final

Estados Unidos abrió el marcador con un pase de Vanita Krouch a Ashlea Klam a 55 segundos del primer tiempo, con la conversión de Isabella Geraci para el 7-0. La respuesta mexicana llegó de inmediato: Mónica Rangel atrapó un pase de Tania Rincón y convirtió la jugada de dos puntos a pase de Diana Flores, volteando el marcador 8-7.

Antes del descanso, Flores lanzó un pase rápido a Rincón, quien recorrió 35 yardas hasta la zona de anotación. Con el extra fallido, México se fue al medio tiempo arriba 14-7.

En la segunda mitad, Estados Unidos igualó con un "pick-six" de Deliah Autry tras interceptar un pase de Flores, logrando el 14-14. Con 2:51 por jugarse, Flores conectó nuevamente con Rangel, México retomó la ventaja 20-14. El dramatismo se intensificó: a 28 segundos del final, Krouch lanzó un pase a Madison Fulford para empatar, y Geraci completó la conversión 21-20 a favor de Estados Unidos.

Parecía todo perdido, pero aún quedaba un último suspiro. Flores inició la ofensiva con un pase corto a Silvia Contreras y luego buscó a Ana Aguayo en un pase pantalla que avanzó hasta dejar el reloj en nueve segundos. Con tres segundos en el cronómetro, Flores amagó con correr y lanzó un pase flotado a Victoria Chávez, quien recibió sola en la zona de anotación para darle a México la victoria y el ansiado bicampeonato mundial.