Los Cardenales de Arizona alcanzaron su segunda victoria de la temporada de la National Football League (NFL) tras imponerse 27-22 a las Panteras de Carolina en el State Farm Stadium, en un partido que desde temprano parecía controlado por los locales gracias a un inicio defensivo y ofensivo contundente, pero que terminó con un drama mayor al esperado.

La intensidad de Carolina en el último cuarto mantuvo el suspenso hasta los instantes finales, cuando los visitantes lograron acortar distancias y pusieron a prueba la resistencia de la defensiva de Arizona, que finalmente logró contenerlos y asegurar el triunfo.

El duelo comenzó con un golpe defensivo que inclinó el rumbo en favor de Arizona. Apenas en el primer drive del juego, Bryce Young fue capturado por Josh Sweat y perdió el balón, que Zaven Collins recuperó y llevó hasta la zona de anotación.

Poco después, Chad Ryland amplió la ventaja con gol de campo de 29 yardas. Carolina respondió con una patada de 27 yardas de Ryan Fitzgerald, pero los Cardenales retomaron el control en el segundo cuarto con otro gol de campo de Ryland, ahora de 47 yardas, y con un pase de 11 yardas de Kyler Murray para Michael Wilson que puso el marcador 20-3 al medio tiempo.

De regreso al emparrillado, James Conner sumó por tierra con acarreo de dos yardas que estiró la diferencia a 27-3. Parecía el golpe definitivo, pero Carolina empezó a despertar con un envío de cuatro yardas de Young a Hunter Renfrow para touchdown. Carolina intentó ir por dos, y fallaron en la conversión, lo que dejó el marcador 27-9.

La reacción de las Panteras se intensificó en el último cuarto. Young conectó primero con Chuba Hubbard en pase de cinco yardas y después nuevamente con el ex-Raider, Renfrow, en otra jugada de anotación que puso el marcador 27-22 tras el punto extra.

Con menos de un minuto en el reloj, Carolina sorprendió al recuperar una patada corta y tuvo la oportunidad de consumar la remontada, pero la ofensiva se nubló, y a pesar de los múltiples pañuelos defensivos, no pudieron concretar y terminaron entregando el balón; lo que a la postre significó la derrota.

Kyler Murray terminó con 220 yardas aéreas, un pase de touchdown y una intercepción, acompañado por James Conner que aportó 67 yardas terrestres y un TD. Bryce Young firmó su mejor actuación del año con 328 yardas, tres envíos de anotación y una intercepción, aunque la reacción llegó demasiado tarde para Carolina.

Con este resultado, los Cardenales se colocan con marca de 2-0 en el arranque de campaña, mientras que las Panteras caen a 0-2, aún sin conocer la victoria.