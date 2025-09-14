Desde muy temprano, el ambiente comenzó a sentirse alrededor del Estadio State Farm. Familias enteras instalaron sus carpas y encendieron los asadores para dar inicio a la tradicional fiesta del tailgate, previo al primer juego de temporada de Cardenales de Arizona.

El gran día llegó, tal como lo anunciaban los espectaculares, las estaciones de radio y la televisión local: el primer juego de la temporada de los Cardenales de Arizona. El rival de lujo, las Panteras de Carolina.

Desde muy temprano, el ambiente comenzó a sentirse alrededor del estadio. Familias enteras instalaron sus carpas y encendieron los asadores para dar inicio a la tradicional fiesta del tailgate. El aire se impregnó del aroma a carne asada mientras los aficionados practicaban lanzamientos de ovoide, jugaban con costalitos de arena y compartían risas.

Más que un partido, la jornada se convirtió en un gran día familiar, donde el fútbol americano une a generaciones y refuerza la identidad de los seguidores de los Cardenales en Arizona.