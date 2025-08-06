Sergio 'Chakal' Ríos, originario de San Luis Río Colorado, buscará sorprender al argentino Mirco Cuello y colgarse el cinturón interino Pluma de la AMB.

Un sonorense buscará colgarse el cetro interino peso Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, en una inusual función en el país de Libia.

El Estadio Martyrs of Benina, de Benghazi, será la sede donde el oriundo de San Luis Río Colorado, Sergio Ríos Jiménez, irá por la sorpresa ante el argentino, Mirco Cuello, en el combate estelar de la función del viernes 8 de agosto.

En caso de obtener el triunfo, Ríos Jiménez se convertiría en el sonorense número 14 en obtener un cetro mundial. Actualmente, la cuenta va en 12 boxeadores con cetro del orbe en boxeo varonil y una representante del pugilismo femenil.

El 'Chakal', como es conocido el sonorense de 24 años, tiene marca invicta de 19-0, con siete de sus victorias por la vía del nocaut.

Su carrera lo colocó en el puesto número 15 en la última actualización de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría de las 126 libras. Su rival es el primero en ese listado, con marca de 15-0, con 12 triunfos por la vía del cloroformo.

Historia de resiliencia

Sergio inició su carrera profesional el 9 de febrero de 2019, con triunfo por decisión unánime ante el oriundo de Etchojoa, Omar Corral, en el Gimnasio Municipal de San Luis Río Colorado.

Tras 11 victorias en fila, el sonorense se probó en 2021 para su primera pelea por cinturón, y ganó el cetro intercontinental Gallo de la Federación Americana de Boxeo, ante Ricardo Román, en su tierra natal.

Después peleó por el título intercontinental de la misma federación en la categoría Supergallo, y lo ganó ante Fernando Gutiérrez Cisneros, por decisión mayoritaria.

Continuó con su carrera y se movió a los Superpluma, con cuatro victorias, hasta que le llegó la oportunidad de retar por el cetro interino al argentino.

Esta será la segunda pelea en peso Pluma para el mexicano.

El 'Chakal' llegará a este combate tras su victoria del 30 de mayo ante Gustavo Molina, con nocaut técnico en el primer asalto, que lo preparó para su primera experiencia profesional fuera del país.

Su rival, también tendrá su primera oportunidad por cetro mundial, y viene de vencer el 1 de febrero, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, al también sonorense Christian Olivo, por nocaut técnico en el décimo round.

Óscar Valdez anuncia regreso

El mexicano Óscar Valdez, exmonarca del mundo, volverá al ring el 6 de septiembre para medirse al estadounidense Richard Medina en el peso Superpluma, en Nogales.

"Es un sueño hecho realidad pelear en Nogales. Siempre quise darle esta alegría a mi gente" , señaló.

El nogalense quien llega con marca de 32-2 y 23 KO's.

Valdez no pelea desde diciembre pasado cuando cayó ante Emanuel 'Vaquero' Navarrete.

La pelea

Sergio Ríos vs Mirco Cuello

Sede: Benghazi, Libia

9:00 AM (tiempo de Sonora)*

TV: DAZN

*Inicio de la función