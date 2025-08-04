El grupo 'Fanáticos Denver Broncos Hermosillo' reunió a 30 seguidores en el Estadio Fernando Valenzuela para tomarse su foto anual y convivir.

Un grupo de alrededor de 30 aficionados de los Denver Broncos de la NFL se reunió este fin de semana en el Estadio Fernando Valenzuela para tomarse la ya tradicional fotografía oficial que realizan año con año rumbo a una nueva temporada.

La actividad forma parte de una iniciativa nacional en la que participan seguidores del equipo en más de 10 ciudades del país. En Hermosillo, el grupo conocido como 'Fanáticos Denver Broncos Hermosillo' ha consolidado una comunidad activa desde hace cuatro años, aunque de manera oficial —reconocida por el equipo de la NFL— cuentan con tres años de existencia.

"La idea es seguir fortaleciendo el vínculo entre los aficionados, mantener el entusiasmo por el equipo y convivir en torno a la temporada que se aproxima" , explicó Alfredo Rodríguez, organizador del grupo local, quien se encargó de coordinar la cita en el emblemático estadio, casa de los Naranjeros de Hermosillo.

El primer año oficial, la fotografía se tomó en el Cerro de la Campana; el segundo, en el Parque Madero; y en esta tercera edición, la convocatoria creció, en el que alcanzaron su mayor número de participantes hasta ahora.

El grupo se reunió en el Estadio Fernando Valenzuela de Hermosillo. (Foto: Cristian Ruiz/EXPRESO)

Como parte del encuentro, se realizaron rifas entre los asistentes, en las que se entregaron productos oficiales del equipo, incluidos gorras, toallas y un mini casco de los Denver Broncos.

Javier Ponce, uno de los miembros del grupo, se mostró optimista de cara a la temporada 2025 que comenzará en septiembre.

"Hay buenas expectativas. Tenemos un quarterback joven que ha demostrado capacidad, y una de las mejores defensas. El equipo está en una buena posición para dar pelea" , señaló.

El entusiasmo también se refleja en las nuevas generaciones. Carlos Véliz, uno de los más jóvenes del grupo, junto a Alfredo comentaron: "Este año tenemos buenas oportunidades. Ojalá podamos llegar lejos, incluso al Super Bowl" .

Las expectativas están puestas en Bo Nix, mariscal de campo que destacó durante su temporada de debut en la NFL. Los aficionados ven en él un liderazgo prometedor y herramientas para guiar al equipo a un mejor desempeño.

"Es joven, tiene buen brazo y se ve comprometido. Esperamos que pueda ser quien lleve el relevo y defienda el legado de los Broncos" , añadió Ponce.

Finalmente, los organizadores extendieron una invitación a otros seguidores del equipo en la ciudad y la región para unirse al grupo, compartir la experiencia de la temporada y continuar fortaleciendo la comunidad.

Alfredo Rodríguez, Carlos Veliz y Javier Ponce. (Foto: Cristian Ruiz/EXPRESO)