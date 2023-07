Argentina Ung, joven hermosillense lo da todo en la selección de voleibol

Desde el año 2019, Argentina ha representado a México hasta llegar a la selección mayor de voleibol femenil.

Gloria Argentina Ung lleva desde los nueve años practicando el deporte de voleibol, y tal ha sido su gusto y constancia en este deporte que actualmente representa a México en la celebración de la Copa Panamericana de Voleibol Femenino Sub - 23.

La originaria de Hermosillo, Sonora, comentó que se encuentra muy emocionada por el panorama positivo que obtuvieron durante sus primeros dos juegos en donde consiguieron la victoria.

“ Nos ha ido muy bien, nos hemos acoplado bastante genial a pesar de haber tenido muy poco tiempo de entrenamiento, vimos caras nuevas. Pero eso no nos detiene a sacar muy buenos resultados en los juegos en lo que participamos ”, dijo,

Fue gracias a que su padre inició el club de voleibol Buhitas que Argentina pudo entrenar este deporte, entrar a las canchas y demostrar su talento, llamando la atención de entrenadores de varios equipos.

“ Fui a una competencia en Monterrey, Nuevo León, gracias a esto los entrenadores tuvieron mi contacto y fue así que me lograron integrar a representar a México en las copas Sub 18, 20, hasta llegar a la Sub 23 ", compartió.

Desde el año 2019, Argentina ha representado a México hasta llegar a la selección mayor de voleibol femenil. Hoy por hoy, se encuentra muy entusiasmada por los juegos que se avecinan y se mantiene en entrenamiento diario junto a sus compañeras para poder ganar la copa Sub 23 de los Juegos anamericanos de voleibol femenil.