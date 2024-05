Ana Guevara no traza meta de medallas para París 2024

A poco menos de dos meses para los Juegos Olímpicos de París 2024, Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, prefirió no poner un pronóstico de medallas para la delegación mexicana que de momento tiene 65 plazas.

A pocos menos de dos meses del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), ha compartido sus expectativas para la delegación mexicana, aunque evitó ofrecer una predicción específica sobre la cantidad de medallas que el equipo podría obtener.

Durante la presentación del Premier 12 de beisbol, Guevara explicó su decisión de no proporcionar una cifra concreta para no generar presión sobre los atletas.

"No quiero dar un número para no (presionar) así como no tocamos el trofeo (de béisbol) ahorita tampoco podemos tocar las medallas" , comentó.

A diferencia de los Juegos de Tokio 2020, donde México contó con una amplia delegación, para París 2024 se espera un equipo más reducido pero igualmente competitivo. Guevara subrayó que la cantidad de atletas no determina necesariamente el éxito en la obtención de medallas.

"El número (de atletas) no implica el resultado de las medallas, nos congratulamos mucho en Tokio al llevar tres equipos de deportes de conjunto" , afirmó, destacando la confianza que existe en cada uno de los representantes tricolor.

La exvelocista también destacó la calidad y el potencial de la delegación mexicana, a pesar de los desafíos administrativos enfrentados con las federaciones deportivas.

"En esta ocasión queda una selección mucho más magra, mucho más competitiva... apostamos por la calidad de los deportistas" , puntualizó.

Guevara anticipó que las posibilidades de obtener medallas temprano en la competencia son amplias, lo cual genera un ambiente de optimismo dentro del equipo y los organismos deportivos nacionales.

Hasta el momento, México ha asegurado 65 plazas para los Juegos, y tanto la Conade como el Comité Olímpico Mexicano confían en alcanzar una delegación de aproximadamente 100 atletas.

"El panorama de los deportistas ha ido avanzando considerablemente, en unas semanas se cierran los rankings y dará un incremento al equipo nacional y esperamos lograr los 100 elementos del equipo mexicano" , concluyó Guevara.

