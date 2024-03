El exportero del América, Moisés Muñoz, se candidatea para la Conade

Apenas días atrás, el exfutbolista se unió al equipo de campaña por la presidencia con Claudia Sheinbaum.

Moisés Muñoz, exportero y leyenda del Club América, ha manifestado su interés en ocupar la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). La noticia llega tras su reciente anuncio de sumarse al equipo de la candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

La declaración de Muñoz generó revuelo en las redes sociales, donde rápidamente encontró eco. En una conversación con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal 'El Estaca', el exjugador de la Selección Mexicana expresó su disposición para asumir el cargo en la Conade, en caso de ser designado por Sheinbaum.

"Estoy enfocado en promover el deporte en todo el país, y si en su debido momento, la doctora va a ser nuestra primera presidenta, si ella me encomienda la labor de la Conade, yo encantado de la vida, sería un honor" , afirmó Muñoz en una entrevista con el programa La Corneta.

El exportero también hizo hincapié en que su decisión no está motivada por beneficios económicos, y que está dispuesto a enfrentar las críticas que puedan surgir.

"Estoy acostumbrado, soy americanista y las mentadas de madre las he recibido durante años, no me preocupa eso, el tema de la política y sumar como ciudadano viene porque quiero hacerlo. No hay dinero aquí, no estoy recibiendo dinero de ningún lado; confíen en mí, en América dudaban y les entregué cuatro campeonatos, ahora denme el beneficio de la duda y déjenme trabajar" .

