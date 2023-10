Alexa Moreno consigue su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024

La gimnasta representará a México en su tercera participación en Juegos Olímpicos.

El Campeonato Mundial de Gimnasia que se lleva a cabo en la ciudad de Amberes, Bélgica, ha sido escenario de una destacada hazaña para el deporte mexicano, ya que Alexa Moreno ha asegurado su lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La talentosa gimnasta originaria de Baja California logró su clasificación a lo que serán sus terceros Juegos Olímpicos, consolidando su posición entre las mejores atletas del mundo en la gimnasia. Su boleto a París 2024 se selló gracias a su destacada actuación en la categoría All Around, en la que se ubicó entre las mejores 14 competidoras de países que no alcanzaron los 12 primeros puestos en la prueba por equipos.

Alexa Moreno logró un total de 52.331 puntos en su actuación en Amberes, destacando en cada una de las disciplinas de la gimnasia artística. Sus puntajes incluyeron 14.149 en salto de caballo, 12.266 en viga de equilibrio, 13.033 en piso y 12.466 en barras asimétricas. Su desempeño excepcional en todas estas áreas la catapultó hacia la clasificación olímpica.

Para Alexa Moreno, los Juegos Olímpicos de París 2024 marcarán su tercera participación en este prestigioso evento deportivo, habiendo competido previamente en Río 2016 y Tokio 2020.

Con información de El Universal.