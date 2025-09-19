La mexicana Alegna González consiguió la medalla de plata en los 20 kilómetros de Marcha durante el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, Japón. Con un tiempo de 1:26:06h, la chihuahuense no solo se coló en el podio, sino que impuso un nuevo récord americano y se consolidó como subcampeona mundi

La marchista mexicana Alegna González se consagró como subcampeona mundial al obtener la medalla de plata en los 20 kilómetros de Marcha del Campeonato Mundial de Atletismo 2023, celebrado en Tokio, Japón, este viernes 19 de septiembre. Con un tiempo de 1:26:06h, la atleta originaria de Chihuahua no solo subió al podio, sino que también impuso un nuevo récord americano, consolidándose como una de las marchistas más destacadas de la actualidad.

Este resultado marca otro hito importante en la carrera de González, quien se ha mantenido en constante ascenso desde sus primeros logros internacionales. La trayectoria de la mexicana comenzó a brillar en 2018, cuando conquistó el primer lugar en el Campeonato Mundial por Equipos de Marcha en Taicang, China. Apenas dos meses después, en el Mundial de Atletismo Sub 20 en Tampere, Finlandia , volvió a llevarse el oro, convirtiéndose en la mejor marchista juvenil de la historia de México.

A sus 22 años, González debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde alcanzó el quinto lugar en los 20 km marcha, con un tiempo de 1:30:33h, quedando a solo 1:21 minutos de la campeona Antonella Palmisano . Aunque este resultado la dejó satisfecha, la marchista mexicana no se conformó y desde entonces ha intensificado su preparación para lograr mayores éxitos.

¡SUBCAMPEONA MUNDIAL!



La marchista olímpica Alegna González conquista la medalla de plata en 20km con un tiempo de 1:26:06h e impone récord americano en el Campeonato Mundial de Atletismo #Tokio2025.



¡Muchas felicidades! pic.twitter.com/JUFGishP1x — CONADE (@conadeoficial) September 20, 2025

Con una consistencia ejemplar, la mexicana siguió cosechando buenos resultados: en el Mundial de Marcha de Omán 2022 fue cuarta y, ese mismo año, en el Campeonato Mundial de Atletismo de Oregón , llegó en séptimo lugar. En marzo de 2023, logró un nuevo hito al ser la segunda mexicana en clasificar para los Juegos Olímpicos de París 2024 , después de caminar en 1:28:09h en el **Tour Mundial de Marcha de la World Athletics en Dudince, Eslovaquia , superando la marca mínima exigida.

Este logro en Tokio refuerza su posición como una de las principales figuras del atletismo mexicano y mundial, y deja claro que Alegna González tiene mucho más por ofrecer en el futuro cercano.



