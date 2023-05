Más de lo mismo: los acuerdos de la Asamblea de Dueños de la Liga MX

Entre los temas deportivos que se discutieron en la asamblea de dueños en la FMF, se decidió mutar el repechaje a un 'Play-in', copiando el sistema de la NBA.

El pleno de la Asamblea Ordinaria de Clubes no desaparecerá el Repechaje, únicamente lo transformará.

Para la temporada 2023-2024, copiarán el esquema de la NBA, ya que a la Liguilla clasificarán de manera directa los 6 primeros del torneo regular, y posteriormente en el ahora llamado Play In avanzará el ganador del duelo que entre el séptimo y octavo puesto. El perdedor de ese encuentro de Repesca se medirá al ganador del cotejo entre los equipos que ocupen los lugares 9 y 10 de la campaña.

En el tema de la desaparición de la Multipropiedad, los equipos Atlas, Santos, Querétaro y Mazatlán manifestaron su disposición para participar en un nuevo esquema para venta de equipos, así como la atracción de nuevos inversionistas al balompié nacional; Grupo Pachuca no se agregó en este rubro.

Se creará un modelo para centralizar los derechos de transmisión y patrocinios comerciales en México, Estados Unidos y el resto del mundo para la Liga MX.

LOS CAMBIOS EN EL FUTBOL MEXICANO



Después de la Asamblea de Dueños, así quedan las cosas



Bajarán de 8 a 7 el número de extranjeros en la cancha a partir del siguiente torneo.

Se eliminará la categoría Sub 20 y en su lugar se creará la Sub 23 para fusionar estos clubes con la Liga de Expansión, aunque no se desea para esta nueva competencia.

A partir de la temporada 2025-2026 desaparecerá el subsidio para la Expansión.

Mientras no existan cuatro clubes certificados al inicio de una temporada, no podrá haber ascenso.

La Asamblea también informó que el equipo que sume más puntos en los torneos de la temporada 2023-2024 tendrá pase directo a la Concachampions y a los dieciseisavos de Final de la Leagues Cup.

Como proyecto para la exportación de jugadores se buscará que los futbolistas mexicanos puedan obtener su pasaporte comunitario en dos años.

Se aprobó un mecanismo homogéneo para los clubes de las 3 Ligas a fin de proteger a jugadores y jugadoras de acoso y violencia, violencia digital, violencia de género, hostigamiento, discriminación y exclusión. En el protocolo se incluirá un manual para saber qué hacer en caso de denuncias y prevención de este tipo de situaciones.

Finalmente se indicó que el torneo Apertura 2023 iniciará el viernes 30 de junio y el torneo Clausura 2024 arrancará el viernes 12 de enero.