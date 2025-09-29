El arquero de 44 años jugó sus últimos minutos como profesional en el Estadio Caliente, donde Xolos y Cruz Azul lo homenajearon.

El futbol mexicano vivió una noche histórica este domingo 28 de septiembre en el Estadio Caliente, donde José de Jesús Corona disputó su último partido como profesional en el duelo entre Xolos y Cruz Azul, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2025.

El arquero de 44 años, con más de dos décadas bajo los tres palos, inició como titular y capitán de Tijuana, pero abandonó la cancha al minuto 10 en medio de una ovación generalizada. La decisión marcó el final de una trayectoria de 22 años que incluyó 753 partidos oficiales, 224 porterías en cero y un legado de liderazgo en clubes y selección nacional.

EMOCIÓN TOTAL



¡Así entra José de Jesús Corona a su despedida del futbol con @xolos! pic.twitter.com/H9OWDVLfRT — FOX (@somos_FOX) September 29, 2025

El homenaje comenzó desde el protocolo inicial: jugadores de ambos equipos portaron camisetas con el número y apellido del guardameta. Tras el silbatazo inicial, Corona saludó a rivales y compañeros antes de ser sustituido por Antonio Rodríguez, en una postal cargada de simbolismo, pues el mismo arquero fue su relevo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde México conquistó el oro.

Corona estuvo acompañado de su familia y recibió muestras de respeto de excompañeros como Ignacio Rivero, Charly Rodríguez y Rodolfo Rotondi. Durante el medio tiempo, se transmitieron imágenes de los momentos más importantes de su carrera, incluidos los títulos logrados con Cruz Azul.

¡GRACIAS POR TODO, 'CHUY' CORONA!



José de Jesús Corona abandona la cancha por Toño Rodríguez, cuelga los guantes y dice ADIÓS al futbol profesional.



Se va una leyenda del futbol mexicano . pic.twitter.com/By29vEtVYY — FOX (@somos_FOX) September 29, 2025

En su paso por Atlas, Tecos, Chivas, Cruz Azul y Tijuana, Corona se consolidó como uno de los porteros más regulares y respetados de la Liga MX. Con la Selección Mexicana disputó 54 partidos y fue convocado a tres Copas del Mundo (2006, 2014 y 2018). Su liderazgo fue clave para que Cruz Azul rompiera una sequía de 23 años sin títulos en el Guardianes 2021, además de conquistar Copa MX, Concachampions, Leagues Cup y Campeón de Campeones.

El homenaje a "Chuy" quedó enmarcado en una noche donde Xolos venció 2-0 a Cruz Azul, resultado que significó el fin del invicto celeste en el torneo. Sin embargo, la derrota pasó a segundo plano frente a la despedida de un arquero que dejó huella en el futbol mexicano.

Te puede interesar Julio César Chávez es hospitalizado de emergencia en Culiacán; a cirugía

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS