Raúl Jiménez afirma, si no está en condición, no irá a Qatar 2022

El delantero mexicano no ha superado una pubalgia que lo tiene fuera de las canchas, y aunque ha visto mejora, es firme en su intención de decir adiós al mundial si no está en condiciones para competir.

Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana, destaca avances en su recuperación de la pubalgia, pero de no estar en condiciones físicas dará un paso al costado del Mundial de Qatar.

"Es algo que al final va en contra, pero también es una motivación, de falta esto, tengo que estar lo antes posible porque también la lista se entrega el 14, si para ese entonces no me siento en condiciones, ¿sabes qué?, hasta aquí ya llegué y desearles toda la suerte del mundo", reconoció el delantero en charla con ESPN.

Quedan 19 días para el debut mundialista de la Selección Mexicana contra Polonia, pero hasta para el mismo Raúl es una incógnita saber si recibirá el alta médica.

"Va bien, ha sido un poco más largo de lo esperado, la verdad va bien, estoy trabajando con balón, separado del grupo, pero ya hago calentamiento con el equipo, puedo hacer varias cosas, pero cuando es algo ya para competir todavía no estoy para eso, pero se espera que esta semana ya esté haciendo más integrado y pueda estar en mejor forma física", comentó.

Raúl Jiménez ha sido el principal nueve en el proceso de Gerardo Martino. No ha podido recuperar su mejor versión futbolística desde aquella fractura de cráneo, el 29 de noviembre de 2020.

"Físicamente me siento bien, a pesar de que van prácticamente dos meses desde mi último partido, me he mantenido bien, he sido, no sé si llamarlo más profesional en ese aspecto, de saber, 'oye, no estás jugando, pero tienes que meterle porque si no eso ya no lo recuperas', lo he sido sabiendo sobreponer, compensar un poco la falta de ritmo con estar mejor físicamente, eso me ha ayudado también", dijo.

Por ahora, Raúl aún no reporta a la concentración de la Selección Mexicana en Girona.