¿'Tecatito' Corona no estará en el Mundial de Qatar?

Jesús "Tecatito" Corona está fuera del Mundial de Qatar, de acuerdo con las proyecciones del Sevilla.

A pesar de que la Selección Mexicana lo incluyó en la lista preliminar de 32 convocados a la Copa del Mundo, el técnico Jorge Sampaoli dijo que el futbolista regresaría a la actividad hasta diciembre, cuando ya se juegue la fase de nocaut en el torneo.



"'Tecatito' va progresando día a día, su fecha de alta para que vuelva a entrenar progresivamente con el grupo creo que es el uno o dos de diciembre, así que yo no veo por el informe médico que él pueda tener esa posibilidad", dijo, al ser cuestionado sobre la opción de que Corona pueda jugar en el Mundial.

El Sevilla, de hecho, se ha rehusado a prestar a Jesús Manuel a la Selección Mexicana, a diferencia del Wolverhampton que sí cedió al también lesionado Raúl Jiménez.

"Yo me manejo mucho con lo que me dicen los médicos, la evolución de él es muy buena, pero tuvo una lesión muy grave, adelantarla a lo mejor sería riesgoso, sinceramente no sé.

"Al jugador también le gustaría estar en el mundial con su Selección y al grupo de jugadores mexicanos le gustaría que él esté, pero yo no, sinceramente, no lo puedo ayudar, si lo pudiera ayudar lo ayudaría, pero acá la responsabilidad del médico que va a determinar si él puede o no", mencionó.

La Selección Mexicana tiene hasta el 14 de noviembre para entregar a la FIFA su lista de convocados al Mundial.