El delantero mexicano Raúl Jiménez alcanzó los 60 goles en la Premier League al anotar para Fulham ante Aston Villa, pero minutos después salió lesionado. Se espera el parte médico para conocer la gravedad.

Raúl Jiménez vivió una mañana agridulce. En lo que significó una hazaña histórica, el delantero mexicano alcanzó los sesenta goles en la Premier League, después de abrir el marcador para Fulham durante el partido contra Aston Villa.

Sin embargo, poco después de la anotación, abandonó la cancha porque sufrió una lesión. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de la misma.

A Jiménez le bastaron tres minutos para adelantar momentáneamente a los "Cottagers". Un remate de cabeza que, pese a que tuvo que someterse a la revisión de VAR, encendió a la afición del Fulham con la esperanza de una victoria en el Villa Park de Birmingham, Inglaterra.

Sale de cambio

Una sonrisa de oreja a oreja adornó el rostro de Raúl... Hasta que, ocho minutos después, tuvo que recostarse en el pasto. El futbolista mexicano mostró señales de dolor, por lo que el español Adama Traoré relevó su lugar en la cancha.

Pese a que Fulham intentó controlar el partido, Aston Villa marcó un dominio después de la salida de Jiménez. Los goles de Ollie Watkins, John McGinn y Emiliano Buendía sepultaron (3-1) al Fulham, dejando a la escuadra con la solitaria anotación que selló al inicio del partido.

A la espera del parte médico que clarifique la situación de Raúl Jiménez, el próximo partido de Fulham será contra Bournemouth el viernes, 3 de octubre, a la una de la tarde (en tiempo del centro de México) como parte de la séptima fecha de la Premier League.