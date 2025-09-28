En distintos patrullajes realizados ayer en Hermosillo, la Policía Municipal detuvo a seis hombres en colonias como Paseo de Palmas, Centro y Olivares, tras sorprenderlos portando machetes y cuchillos de distintos tamaños. Todos quedaron a disposición de la autoridad investigadora.

En distintos operativos de prevención y vigilancia, la Policía Municipal aseguró a seis personas por portación de armas prohibidas, en hechos ocurridos ayer en diversas colonias de la ciudad.

El primer arresto se registró a las 05:20 horas en Paseo de Palmas, donde Rosario “N”, de 35 años, fue detenido al portar un machete de 60 centímetros de largo.

Minutos después, a las 07:10 horas, Fernando “N”, de 39 años, fue sorprendido en la colonia Centro con un cuchillo de 35 centímetros; en la colonia Olivares, Josup Samir “N”, de 41 años, también fue aprehendido con un cuchillo de 33 centímetros.

A las 07:53 horas, en la colonia Adolfo López Mateos, se aseguró a Francisco Alfredo “N”, de 41 años, en posesión de un cuchillo de 25 centímetros.

Por la tarde, a las 17:30 horas, en la colonia Miguel Hidalgo, se detuvo a Luis Alberto “N”, de 44 años, quien portaba un cuchillo de 29 centímetros.

Finalmente, a las 19:45 horas, en la colonia Carmen Serdán, fue interceptado José Ángel “N”, de 37 años, conocido como “El Chango”, a quien se le aseguró un cuchillo con punta y filo de 23 centímetros.

Las seis personas quedaron a disposición de la autoridad investigadora correspondiente.