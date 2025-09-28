La familia Herrera, que desde hace más de una década viaja a Magdalena para cumplir una manda a San Francisco, enfrentó complicaciones este año debido a los caminos dañados por las lluvias. Aun así, continuaron con su tradición de fe.

La familia Herrera emprendió este año un nuevo viaje a Magdalena de Kino para cumplir con su manda a San Francisco, tradición que mantienen desde 2010.

El trayecto, que en ocasiones anteriores había sido largo pero exitoso, en esta ocasión se complicó debido a las condiciones de los caminos tras las lluvias recientes.

Las camionetas en las que viajaban quedaron atascadas, lo que generó preocupación entre los integrantes. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando una de las mujeres, embarazada, manifestó sentirse nerviosa al quedar varados.

Desde el 2010 hemos realizado varios viajes, algunos de los cuales han sido complicados. A pesar de los obstáculos, hemos logrado llegar a nuestro destino porque es la fe la que nos impulsa Josefina Herrera



Cambio de ruta

Al enterarse de que la ruta tradicional estaba intransitable, la familia recibió la instrucción de tomar un camino alterno. Aunque la situación generó incertidumbre, aceptaron la necesidad de adaptarse a las circunstancias para cumplir con su promesa religiosa.

Los Herrera destacaron que esta experiencia les dejó la enseñanza de que los viajes no siempre se desarrollan como se planean, y que a veces es indispensable ajustar el rumbo para mantener viva la tradición que los une.